El posible once del Real Betis ante el Celta

Manuel Pellegrini practicó durante el primer cuatrimestre de la temporada 21/22 una serie de rotaciones masivas que, salvo en casos puntuales, no dejaban vislumbran un once más titular que otro. El preparador chileno, excepción hecha de un Nabil Fekir que lo jugaba todo, trató de dosificar a sus hombres y de 'enchufar' a prácticamente todos, sorteando lesiones y sanciones, para presentar alineaciones de nivel tanto en LaLiga como en la Europa League. Es cierto que hombres como Joaquín, Miranda o Borja Iglesias se fueron quedando como soluciones de inicio para las citas intersemanales, si bien el rendimiento particular ha ido ordenando la lista de preferencias del 'Ingeniero'.

Después, con la irrupción de la Copa del Rey y el parón en el torneo continental, ya sí se fue conformando un equipo de gala y uno de alternativas, aunque, ahora, la sexta ola del coronavirus está condicionando todo durante las Navidades. Con la eliminatoria de treintadosavos de final de la competición del K.O. a la vuelta de la esquina (la tarde-noche del 5 de enero, víspera de Reyes), toca pensar primero en el Celta, todavía más castigado por la Covid-19 que un Real Betis que defenderá su tercera plaza liguera, pese al tropiezo en San Mamés con el que despidió el año. En esta ocasión, la citación oficial, que podría retrasarse un poco hasta comprobar cuántos de los positivos (Borja ya está de vuelta) pueden conformarla, ofrecerá más respuestas que de costumbre.

Huelga decir que, tras las mini vacaciones, que la mayoría pasó en el extranjero, estos entrenamientos están sirviendo para evaluar el estado de forma del grupo. Pellegrini mantendrá serias dudas hasta el último momento, algunas con tanto peso como Fekir, pero tratará de elaborar un once de garantías para arrancar 2022 con el mejor pie. No parece haber dudas ni debate en la portería, en toda la defensa, en el costado izquierdo, en el eje de la defensa y en la punta de lanza. Al menos mientras Ómicron respete a los que no han pasado por la cuarentena, al tiempo que la presencia (improbable) del campeón del mundo dirige a Canales unos metros hacia adelante.

Las próximas sesiones serán claves, empezando por la de este sábado, completamente cerrada y con muchas cuestiones por resolver. El recuento final de ausencias no será para lamerse las heridas, ni siquiera con la intención de cicatrizarlas, sino con el fin de poner en fila a los más preparados para apuntar los primeros tres puntos al casillero de una segunda mitad de temporada, la que empezará en Vallecas realmente, ilusionante en Heliópolis.

Puede consultar el posible once del Real Betis ante el Celta en nuestra galería.