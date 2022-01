Las notas del Sevilla FC ante el Getafe

Triunfo por la mínima pero muy valioso del Sevilla FC, que se impuso al Getafe con gol de Rafa Mir para seguir comandando la persecución del Real Madrid en pos del liderato de LaLiga. Continúa el gran inicio de año 2022 de los nervionenses, que, aparte de su solvente clasificación para octavos de final de la Copa del Rey (0-2 en Zaragoza antes de enfrentarse el próximo sábado al eterno rival por una plaza en cuartos), suma su sexta victoria seguida en el torneo regular para ratificar una segunda plaza ilusionante en la clasificación.

Tres goles anulados, todos correctamente por cierto, y bastante emoción por lo apretado del marcador en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que volvió a vibrar con un resultado que confirma con rotundidad que hay una candidatura sólida como mínimo a la Champions League, pero seguramente a un pulso por todo en tres competiciones. Queda mucho y, pese a las bajas por Covid, Copa de África y lesiones de diversa índole, los de Lopetegui siguen respondiendo.

Puede consular las notas de los jugadores y el técnico del Sevilla FC ante el Getafe



DMITROVIC: 5

No le buscaron demasiado, siendo fusilado (con poco que hacer, por tanto) en el gol anulado a Maksimovic, se echó quizás de menos que saliera para tapar a su compatriota en otra acción clara en el primer tiempo. Salvo eso, transmitió seguridad por alto y por bajo, permitiendo que no se echara de menos a Bono.

MONTIEL: 6

No subió tanto como Acuña en el perfil contrario, en gran parte porque Ocampos, con el que se entendió a la perfección, ya percutía bastante por ahí. Atento a las proyecciones de Jonathan Silva, Jankto, Vitolo y compañía.



KOUNDÉ: 3

La lesión antes del descanso terminó rematándole, pero no andaba ni mucho menos fino. Despistado y aturdido (recibió los ánimos de Lopetegui desde la banda), a punto estuvo de propiciar el tanto de Maksimovic en una pérdida impropia de su calidad. Sustituido en el intermedio por Gudelj.

DIEGO CARLOS: 7

La seguridad y fiabilidad habituales del brasileño, ajeno (al menos en su rendimiento) a los rumores que le vinculan con el Newscastle. Incluso, pudo marcar a centro de Rakitic en la recta final.



ACUÑA: 7

Competitivo y canchero como pocos, hizo mucho daño por el perfil zurdo, sirviendo una infinidad de centros, la mayoría buenos, al área. Atrás, contuvo a Damián cuando éste subía.



FERNANDO: 8

No se notaron sus recientes molestias. Antes al contrario, volvió a firmar una exhibición de briega, criterio e inteligencia táctica. Crucial su cruce en la primera parte ante Maksimovic para evitar el gol azulón.

JOAN JORDÁN: 7

Muy trabajador, especialmente en las recuperaciones, estuvo en todos sitios y brindó pases casi siempre en ventaja a sus compañeros. Complemento ideal para Fernando, se entendió con el Papu y Óliver, aunque mejor todavía con Rakitic.

ÓLIVER TORRES: 5

No brilló entre líneas y se echaron en falta sus conducciones para generar superioridades. Muy activo al principio, intentando hacer daño en compañía por fuera y tener el balón por dentro. Partía en una posición centrada por delante de dos mediocentros, pero el Papu se movía por todo el campo y el extremeño solía caer a la izquierda y ahí le costaba más intervenir. Ha recibido mucho de espaldas y así le cuesta más ser determinante.

OCAMPOS: 9

Esta vez no marcó, pero volvió a participar con una asistencia en el triunfo del Sevilla. Sacó un montón de faltas, percutió por fuera y por dentro con diagonales, mostrándose imprevisible y eléctrico. Está en un gran momento de forma y se le nota en la confianza.

PAPU GÓMEZ: 7

Es más listo que inteligente. Se mueve con soltura en la media punta, eludiendo lo que le tiene reservado Lopetegui (estar acostado en banda) para venir a recibir, ofrecerse entre líneas y dar muchas soluciones en ataque. Tuvo el segundo en un gran chut que se fue rozando el poste.



RAFA MIR: 6

Se sacó una gran espuela que sorprendió a David Soria en el gol, pero le anularon dos por sendos fueras de juego, quizás, evitables. No se empleó demasiado por alto, eludiendo de manera incomprensible (salvo lesión desconocida) unos duelos aéreos en los que suele imponer su altura.



GUDELJ: 6

Intensidad y contundencia para salir indemne una vez más de su participación obligada fuera de sitio. Sin ser central, anduvo correcto y evitó males mayores siendo práctico.



RAKITIC: 7

Aportó serenidad, temple, calidad en la estrategia y pegada, pues Maksimovic evitó un gol, que habría sido seguramente anulado por una infracción previa.



ÓSCAR RODRÍGUEZ: s.c.

Jugó el alargue solamente por la sobrecarga del Papu y apenas pudo intervenir.



JULEN LOPETEGUI: 7

Dispuso el mejor once posible, percibió antes que nadie el mal momento de Koundé (al que sustituyó por lesión, no por su desconcentración) y articuló soluciones ante un Getafe bien pertrechado que hizo daño a la contra. Pocos cambios para tratar de no cansar demasiado ni abusar del fondo de armario. Metió a Rakitic para tener más la pelota y lo logró.