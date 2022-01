"No hay nadie mejor para el Newcastle que Diego Carlos"... y la IA ofrece alternativas al Sevilla

"No hay nadie mejor para el Newcastle que Diego Carlos"... y la IA ofrece alternativas al Sevilla

El propio Diego Carlos confesaba anoche desde el Aeropuerto de Manises, tras el Valencia-Sevilla, que le "queda mucho tiempo" en Nervión, dando aparentemente un portazo al Newcastle, aunque las 'Urracas' no piensan rendirse y, como anunciaron, presentarán una nueva oferta a los blanquirrojos, posiblemente rondando los 60 kilos con bonus (50+10), para desbloquear un traspaso del que el brasileño, con un presunto acuerdo por cuatro campañas y una opcional con los ingleses, se habría desmarcado para restarse presión. Mientras se resuelve el asunto, con menos de once días de incertidumbre como máximo, no cesan los elogios al campeón olímpico.

El último, de José Enrique, el que fuera lateral izquierdo de Valencia, Celta, Villarreal, Liverpool, Zaragoza y Newcastle, que apuntaba esta semana a 'The Shields Gazette' que sería el mejor refuerzo posible para los 'Magpies': "Es bueno con el balón, es bueno por arriba, es rápido, es fuerte... El único problema que le veo es la edad, porque tiene 28 años. No vas a fichar a un jugador de 24-25, donde puedes ver un proyecto; por eso, a lo mejor el Chelsea u otros clubes van a por otro tipo de futbolista (léase Koundé). Pero está jugando como titular todos los partidos en Champions con el Sevilla. Es una obviedad para mí que, si pueden ficharlo, no creo que haya nadie mejor que Diego Carlos. Está en el Sevilla, que juega todos los años Liga de Campeones y son segundos en LaLiga. Diría que es uno de sus mejores jugadores, un excelente central, y podría encajar en cualquier equipo de los seis primeros en Inglaterra".

Incluso, el valenciano recomienda al zaguero nervionense para otros grandes de la Premier: "Creo, por ejemplo, que si Rudiger se va del Chelsea, Diego Carlos encajaría fácilmente en el estilo de juego de los 'blues' por su calidad. Es el momento adecuado para ficharlo". Pero, si el Newcastle lo tiene apalabrado, aboga por rematar la faena, avisando al brasileño de que sería el paso adecuado: "Obviamente, cuando cambias un equipo de Champions por uno así (en descenso) es porque le ofrecieron un contrato increíble. Si va allí, se sorprenderá mucho de lo grande que es el club. Si logra la salvación, no se arrepentirá de esa decisión, porque Newcastle es un lugar increíble para estar. El club y los fanáticos también son increíbles".

Si, finalmente, es traspasado porque llegue una propuesta también irrechazable para el Sevilla, el objetivo será encontrar rápidamente un repuesto de garantías para Diego Carlos. Pase lo que pase ya, su posible salida ha puesto a trabajar a destajo a la dirección deportiva nervionense, con Monchi a la cabeza, en la búsqueda de ese reemplazo. El impacto que tiene un jugador en cada aspecto del juego está condicionado a la competición en la que participa, así como a la filosofía y el estilo de juego de su equipo y su entrenador. Para reducir la incertidumbre al máximo y buscar el recambio que mejor rendimiento pueda ofrecer es necesario el uso de inteligencia artificial, única tecnología capaz de contextualizar a un jugador en un nuevo entorno (club, Liga, técnico, compañeros, sistema de juego, edad€).

Por ello, en Olocip han utilizado su modelo de valoración elaborado a través de IA con el objetivo de buscar a los defensas centrales que mejor rendirían en el contexto del Sevilla la próxima temporada, filtrando por defensas centrales, de más de 50 competiciones, menores de 25 años, con más de 1.000 minutos jugados en la actual temporada y con un valor de mercado inferior a 20 millones de euros. Para ello, se tomó como referencia a Diego Carlos y se eligió el contexto del Sevilla con Julen Lopetegui como entrenador. En este sentido, los jugadores seleccionados por la inteligencia artificial, de entre cerca de 1.200 centrales, son: Bremer (Torino), Schlotterbeck (Friburgo), Senesi (Feyenoord), Faes (Stade de Reims) y Luiz Felipe (Lazio).

El citado modelo predictivo realiza un análisis cualitativo (valor que ha aportado al equipo cada acción de un jugador) que permite conocer el impacto real que tiene un jugador en su equipo. De esta forma, no se tiene solamente en cuenta el tradicional análisis cuantitativo que refleja solamente la frecuencia de las acciones (número de recuperaciones, pases€), donde todas las acciones tienen el mismo valor independientemente del contexto en el que se producen. Si analizamos su rendimiento deportivo a 6 meses vista en Liga, el modelo predictivo señala que Bremer sería el jugador que más impacto tendría en el juego defensivo. El zaguero brasileño sería el jugador que más valor generaría en recuperaciones, balones bloqueados, despejes y duelos defensivos.

Ligeramente por detrás en valor estaría Wout Faes, jugador de los señalados que más impacto tendría en el club sevillista en interceptaciones y que rendiría al mismo nivel que Bremer en recuperaciones y despejes. Si hablamos de cantidad de acciones defensivas, el central brasileño también sería el jugador más destacado. Sin embargo, lo importante no es la cantidad de acciones realizadas, sino la calidad de las mismas y su impacto en el juego del equipo. Así, pese a que Bremer realizaría más despejes por 90?, su impacto con los mismos sería igual que el de Faes. En salida de balón y elaboración de juego, el actual jugador del Feyenoord sería el más destacado en valor si juega en el Sevilla de aquí a junio. Senesi tendría mayor impacto en pases totales, exitosos, hacia delante y conducciones. Por su parte, Faes, sería el que menos penalizaría al conjunto de Lopetegui con sus pases fallados y hacia atrás. Schlotterbeck sería el mejor en las segundas jugadas.

En volumen total de acciones de construcción, Senesi también sería el jugador más destacado en los próximos seis meses en el equipo hispalense a las órdenes de Lopetegui. Ofensivamente, pese a que ningún jugador ofrecería un rendimiento superlativo al tratarse de centrales, Bremer y Schlotterbeck serían los jugadores más destacados. Además, comparando el rendimiento de los jugadores seleccionados y del actual central del Sevilla, se observa que Diego Carlos no tendría mejor rendimiento en los próximos seis meses. El valor que aportaría al Sevilla hasta junio se estima que sea de 0,09 ofensivamente; 0,085 defensivamente y 0,137 en construcción de juego por 90? en Liga.

Si analizamos la presente temporada, con datos hasta el 12 de enero, podemos conocer el valor acumulado que han generado con sus acciones estos defensores en sus equipos y ligas actuales:

Bremer (Torino, Serie A); +5,63 en 1685?

Schlotterbeck (Frigurgo, Bundesliga); +5,78 en 1473?

M. Senesi (Feyenoord, Eredivisie); +5,49 en 1396?

W. Faes (Stade de Reims, Ligue 1); +5,74 en 1791?

Luiz Felipe (Lazio, Serie A); +5,33 en 1647?

Sin embargo, es fundamental entender que utilizar datos descriptivos del pasado (big data) para hacer predicciones sobre el rendimiento futuro de un jugador es erróneo. Hay que emplear IA con el objetivo contextualizar al jugador en su nuevo entorno para de reducir la incertidumbre y que los profesionales de un club tomen mejores decisiones bajo criterios de rigor científico.