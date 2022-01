Diego Carlos aclara su futuro: "Me queda mucho tiempo aquí".

Diego Carlos volvió a completar un buen partido anoche frente al Valencia en Mestalla. Ajeno a los rumores sobre su futuro y al fuerte interés del Newcastle en contratarle en este mismo mes de enero, el brasileño dio ejemplo de su compromiso con el club de Nervión y se aisló de todo ese ruido para ejercer, una vez más, como líder de la defensa sevillista.



De hecho, ayer mismo, a escasas horas del partido ante los valencianistas, desde Inglaterra seguían insistiendo en que el Newcastle estaría preparando una nueva ofensiva y que ya tendría un acuerdo con el jugador para las próximas cinco temporadas que además percibiría una suculenta ficha. Mientras tanto, en las oficinas del Sánchez-Pizjuán se mueven por si acaso. De llegar esa oferta fuera de mercado por el brasileño no podrían decir que no y habría que fichar a un central de garantías.



Por su parte, Julen Lopetegui espera que esa oferta no acabe llegando, pues no le gustaría perder una pieza tan importante a mitad de una temporada en la que están segundos en LaLiga a cuatro puntos del Real Madrid y con las opciones intactas en la Europa League. Y parece que el míster vasco puede respirar algo más tranquilo a tenor de las últimas palabras de Diego Carlos.



Anoche, un reportero de 'El Chiringuito' se acercaba hasta el aeropuerto de Valencia para donde la expedición sevillista se disponía a coger un avión de vuelta a Sevilla. Por allí pasaba Diego Carlos al que le preguntaron si se quedaría en el Sevilla en enero y la respuesta del brasileño fue tajante: "Me queda mucho tiempo aquí".



Así pues, parece que el propio futbolista sabe que está muy complicado que el Newcastle llegue a las pretensiones del Sevilla FC, un Sevilla FC que lo daba por renovado, al igual que a Ocampos. No obstante, Monchi lleva trabajando en la renovación de Diego Carlos más de un año. Ya el pasado verano se daba por hecho el acuerdo, con él y con Lucas Ocampos, que tienen contratos muy parecidos, con vinculación hasta 2024. La idea del preacuerdo anunciado por ambos consiste en mejorarles el salario, ampliar su estancia hasta 2025 y subir su precio de salida (hasta los 80-85 millones).