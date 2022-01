Mercado de fichajes en directo: lunes 31 de enero, último día

AUBAMEYANG YA ESTÁ EN BARCELONA



Aubameyang llega a la capital catalana para acabar de cerrar su cesión al Barça. El delantero gabonés, enfrentado a Arteta en el Arsenal, jugará casi gratis en el conjunto blaugrana. Pese a elo, el Barça debe hace rmovimientoas para poder ajustar el 'fair play' financiero. (Foto: BRYAN GIL ATERRIZA EN VALENCIA | INFO @DepCOPEValencia |??



?? ¡@11BryanGil ya está aquí! ??



?? Bryan Gil acaba de aterrizar en el aeropuerto de Manises.



?? El extremo internacional llega cedido por el @Spurs_ES al @valenciacf hasta junio.



??? https://t.co/zzWwqrzEJ9#COPE #noticias #fichajes pic.twitter.com/PSrB68Am2d — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) January 31, 2022 Bryan Gil ya se encuentra en Valencia para formalizar su cesión al conjunto che. Tras una semana negociando por hacerse con sus servicios, el Tottenham y el club levantino llegaron el domingo a un acuerdo, por el que el extremo internacional jugará los seis próximos meses en el equipo che.

IÑAKI PEÑA, AL GALATASARAY El portero del Barça Iñaki Peña ha sido cedido al Galatasaray hasta final de temporada sin opción de compra para que pueda contar con los minutos que no ha tenido en el primer equipo azulgrana como tercer guardameta por detrás de Marc-André Ter Stegen y Neto. Esta operación comportará que Neto, con ganas de disponer de más minutos, no se vaya en este mercado de invierno a pesar de que se planteó esta posibilidad.



EL VILLARREAL 'ATA' A LO CELSO

Lo Celso está cerca de regresar a LaLiga y, en este caso, lo haría para jugar en un equipo de Champions: el Villarreal. El conjunto amarillo habría convencido al argentino, que llegaría cedido hasta final de temporada, pero antes tiene que liberar una ficha a lo largo del día y encontrar acomodo a Raba o Alcácer.

BRYAN GIL, MUY CERCA DE HACERSE OFICIAL





El Valencia, que tiene varias operaciones de entrada y salida abiertas el último día, está a un paso de incorporar a su jugador más ilusionante. Bryan Gil llegaría en calidad de cedido hasta final de temporada. El exsevillista busca los minutos que no ha tenido en el Tottenham en este arranque de campaña.

DEMBÉLE SE COMPLICA

El Sport abría hoy con el ultimátum a Dembélé. El francés lo tiene todo parado, ya que si no se va, renueva o se baja el sueldo, el Barça no podría inscribir al delantero que quiere y al lataral. Y todo se complica cuando parecía que el Barça y el PSG estaban cerca de un acuerdo. Según Le Parisien, el diario 'oficial' del club francés, Dembélé no fichará por el PSG en este mercado, por lo que al Barça se le cierra una de las últimas oportunidades que tenía para desprenderse de él.



JIMMY GIRAUDON, AL LEGANÉS

Jimmy Giraudon, central francés de 30 años que jugaba eb el Troyes junto a Adil Rami, llega cedido hasta final de temporada. Se trata de un veterano central francés de 30 años, que habñia jugado 19 partidos en la Ligue 1 en los que llevamos de campaña y que, sorprendentemente, ha aceptado 'bajar' de categoría y venirse a España.

Otro viejo conocido que podría cambiar de aires en estas últimas horas en, que está cerca de fichar por el LASK austriaco, al que llegaría libre procedente del Shakhtar Donetsk.