El difícil reto de remontar ante un rival al alza (Previa y posibles onces)

Bravo sostuvo a los verdiblancos en la ida, evitando males mayores, y Rui Silva defenderá en Frankfurt a los de Pellegrini, con hambre de cuartos de la UEL

Un Real Betis reforzado en sus conceptos tras su victoria ante el Athletic (1-0) afronta este jueves en Frankfurt el difícil reto de dar la vuelta a la eliminatoria de octavos de Liga Europa ante un Eintracht al alza, con dos triunfos consecutivos en la Bundesliga, y superar el 1-2 que los alemanes lograron en la ida en el Villamarín.

Los de Manuel Pellegrini no tienen margen para establecer prioridades entre las tres competiciones en las que siguen inmersos porque el chileno no les deja y ha insuflado en sus jugadores el imperativo de jugar cada partido como si fuera el último, un espíritu de final o de lograr los tres puntos con el que el Betis saltará al Deutsche Bank Park francfortés. Llegan los verdiblancos reforzados en su idea y posibilidades tras ganar al Athlétic en el Villamarín y, con ello, haber disipado posibles incógnitas sobre el fondo de la plantilla a estas alturas decisivas de la temporada, en la que el partido de mañana se antoja clave para las aspiraciones, autoestima y economía de la entidad heliopolitana.

Afronta Manuel Pellegrini el duelo frente al Eintracht con el alta del lateral derecho Héctor Bellerín, un alivio para la plaga de lesiones en los costados que ha tenido el Betis en los últimos partidos, la que ha hecho que el carrilero catalán se haya perdido la ida ante los alemanes y los duelos ligueros frente Atlético de Madrid y Athletic. En la portería tendrá continuidad el portugués Rui Silva, quien volvió a la titularidad ante el conjunto bilbaíno tras una serie del chileno Claudio Bravo y que compareció este miércoles junto a Pellegrini, anuncio de que será de los once de salida.

Sobre el argentino Guido Rodríguez recaerá buena parte de la responsabilidad en el equilibrio defensivo verdiblanco en el ancla del mediocentro, en la que su recambio natural, el emergente marfileño Paul Akouokou, no podrá jugar en Alemania por no estar inscrito en la competición europea. El medio de Sáenz Peña y el portugués William Carvalho serán el motor de la sala de máquinas del Betis por detrás de la línea de tres en la que aparecen como fijos Sergio Canales pese a las molestias que arrastra en un dedo y el francés Nabil Fekir, quien no podrá estar el domingo ante el Celta por su expulsión ante el conjunto vasco.

Las lesiones han achicado el margen de decisión de Pellegrini, quien, junto a Álex Moreno en el lateral izquierdo, cuenta con las ausencias por problemas musculares en la zona central y de arriba del mexicano Andrés Guardado y del extremo Cristian Tello, que ya no pudo estar ante el Athletic de Bilbao. En el eje del ataque, Pellegrini podría dar la zamarra de titular al brasileño Willian José da Silva por Borja Iglesias y continuidad, como suele en Europa, al capitán Joaquín Sánchez, con las opciones de Juanmi Jiménez, Aitor Ruibal en clave más defensiva o Rodrigo Sánchez 'Rodri'.

El Eintracht, por su parte, llega al partido teniendo todavía el sabor de la victoria de la ida que muchos calificaron de agridulce. Sin duda, llegar a jugar la vuelta en casa de una eliminatoria europea tras una victoria a domicilio en la ida es un buen punto de partida. Sin embargo, en el Eintracht existe la sensación de que el partido de ida les hubiera dado para más y que solo sus propios errores hacen que la eliminatoria todavía esté abierta. El equipo de Oliver Glasner viene de derrotar por 2-1 al Bochum en un partido que empezó exactamente con el mismo once inicial que había saltado al campo en la victoria contra el Betis.

ALINEACIONES PROBABLES.-

Eintracht Frankfurt: Trapp; Tuta, Hinteregger, Ndicka; Knauff, Jakic, Sow, Kostic; Lindtröm, Kamada y Santos Borré.

Real Betis: Rui Silva; Bellerín o Sabaly, Pezzella, Edgar o Bartra, Miranda o Sabaly; Guido Rodríguez, William Carvalho; Canales o Aitor Ruibal, Fekir, Joaquín o Juanmi; y Willian José.

Árbitro: Michel Oliver (inglés).

Estadio: Deutsche Bank Park.

Hora y TV: 21:00 (M+Liga de Campeones 1).