Coca-Cola anuncia a las ganadoras de la segunda edición de 'GIRA Mujeres'

Onda Nosa, de María López; Exportaoliva, de Sandra Huerta; y Ecodehesa, de Susana Ruiz, han resultado ganadores de la segunda edición del programa de formación y capacitación GIRA Mujeres impulsado por Coca-Cola. Estos tres proyectos han sido elegidos por un jurado profesional en el transcurso de un acto presidido por la Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo. Estos tres proyectos han tenido que competir con otros siete proyectos finalistas del módulo de emprendimiento de este programa formativo que se dirige a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada al sector de alimentación y bebidas.

Junto con la Secretaria de Estado de Igualdad han participado en el acto de clausura Sol Daurella, Presidenta de Coca-Cola European Partners, y Juan Ignacio de Elizalde, Director de Coca-Cola Iberia.

La Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, ha señalado que "GIRA Mujeres es un proyecto en el que he visto afecto, conocimiento, y la experiencia de los profesionales que os han acompañado. Una mujer que tiene un proyecto propio genera aprendizaje en su entorno y se convierte en un modelo para otras mujeres. Uno de los aspectos más relevantes es que habéis creado una red que no acaba aquí, habéis demostrado que el éxito de una es el de todas".

Por su parte, Sol Daurella ha mostrado su satisfacción porque en dos ediciones GIRA Mujeres "se ha convertido en un proyecto palanca para la promoción de la diversidad de género y, sobre todo, de la inclusión y el empoderamiento de la mujer en un mundo laboral, urbano y rural, cada vez más competitivo". Además, ha expresado el compromiso de Coca-Cola para trabajar en "establecer una cultura diversa e inclusiva dentro de nuestro negocio y fomentar que las mujeres ocupen, cada vez más, puestos directivos dentro de nuestra organización".

El programa GIRA Mujeres se enmarca en la iniciativa de Coca-Cola 5by20, puesta en marcha en 2010, y cuyo ambicioso objetivo es empoderar a 5 millones de mujeres en todo el mundo antes de 2020. Desde su puesta en marcha, en opinión de Juan Ignacio de Elizalde, Director General de Coca-Cola Iberia, "se han logrado fantásticos resultados en nuestro país". De Elizalde ha destacado que "GIRA Mujeres no hubiera sido posible sin el entusiasmo de las participantes y el compromiso de las organizaciones y Administraciones Públicas que colaboran para que, conjuntamente, sigamos haciendo girar el mundo".



Los proyectos finalistas

En total, el programa ha recibido en esta edición un total de 421 proyectos, de los cuales se han seleccionado diez proyectos finalistas que recibirán servicios de incubación y mentoría.

Emprendedora y Proyecto

- Ana Morollón Oria

(Oviedo, Asturias) Lazurda. Negocio de hostelería y hospedaje rural y ecológico de participación con el entorno y turismo activo.

- Azahara Díaz Román

(Dos Hermanas, Sevilla) Coco Boho Eventos. Empresa de eventos particulares y de empresa personalizados.

- Gemma García Blanco

(Trobajo de Camino, León) Arte y Naturaleza, "Put on way and grow up". Talleres de artesanía y desarrollo personal usando materiales ecológicos.

- María López

(Ferrol, La Coruña) Onda Nosa. Tienda de artesanía con productos elaborados con materiales reciclados provenientes del mar.

- María Esther Hernández

(San Andrés de Rabanedo, León) Teque-Tapas. Negocio de elaboración de tequeños precocinados para distribución en hostelería.

- María Jesús Rubio Atalaya

(Alicante) Traveling Alicante. Organización de rutas turísticas personalizadas que integra la cultura, la naturaleza, la historia y la gastronomía.

- María José Fernández

(Sanlucar la Mayor, Sevilla) Del mercado a tu casa. Tienda online y servicio de reparto a domicilio de productos de comercios locales.

- Matilde Romero Sanchez

(La Puebla del Río, Sevilla) Olor cofrade. Elaboración de jabones naturales de aceite de oliva.

- Sandra Huertas

(Villa Carrillo, Jaén) Exportaoliva. Comercialización, distribución y exportación de marca propia de aceite de oliva en Colombia y en España.

- Susana Ruiz Aguilar

(Camas, Sevilla) Ecodehesa. Elaboración de aceite vegetal-natural-biológico a partir de bellota de la sierra de Huelva y presierra sevillana.

De entre estos proyectos, un jurado formado por Alberto Levy, emprendedor, CEO de Plentie y mentor del Founder Institute; Antonio González, Managing Director de Impact Hub; Aurea Rivela, Directora General de Utopic_us; Carlota Mateos, fundadora de Rusticae y CoFounder & CMO de PlanEAT; y Luis García Deber, presidente de Youth Business Spain, ha elegido los tres más innovadores.

Los tres proyectos ganadores recibirán seis meses más de mentoría y un capital de apoyo por valor de 3.000 euros para cada uno de ellos.

Sobre GIRA Mujeres

GIRA Mujeres es un programa de capacitación de Coca-Cola dirigido a mujeres que quieren emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada con el sector de la alimentación y bebidas. El proyecto se encuentra enmarcado en el compromiso global '5by20', por el que Coca-Cola se compromete a empoderar a 5 millones de mujeres para 2020 en todo el mundo.

GIRA Mujeres constituye una oportunidad para desarrollar el talento y las capacidades de trabajo de las mujeres a través de un programa de formación y mentoría que contribuya a su avance profesional, adaptado a los diferentes objetivos de las participantes: emplearse -itinerario de empleabilidad o inserción por cuenta ajena-, emprender sin una idea de negocio desarrollada o poco avanzada –´El viaje al emprendimiento´- o emprender con una idea de negocio ya diseñada -GIRA Mujeres Weekend.

Para que GIRA Mujeres se haya podido convertir en una realidad, el proyecto ha contado con la participación de organizaciones como Cruz Roja, Fundación Mujeres, Alma Natura, Dona Activa e Impact Hub, comprometidas con la igualdad de género y el impulso del desarrollo económico y el emprendimiento, tanto en áreas urbanas como en el ámbito rural.

En total, más de 9.200 mujeres han participado en las dos ediciones de GIRA Mujeres. En su segunda edición, 4.530 mujeres de 111 pueblos y 78 áreas urbanas han formado parte de este programa. De las 421 ideas presentadas, diez se han convertido en finalistas del proyecto. Y de esas diez, tres han sido seleccionadas como ganadoras.

Compromiso con la diversidad

La diversidad, entendida como la inclusión de todo tipo de personas a través de la igualdad de oportunidades, es una de las señas de identidad de Coca-Cola.

Este compromiso se concreta en la puesta en marcha de diversas acciones, como el proyecto global ´5by20´, que busca favorecer el empoderamiento personal y profesional de cinco millones de mujeres en el mundo para el año 2020. Coca-Cola también se sumó en 2016 al compromiso de "HeForShe", una iniciativa de ONU Mujeres nacida con el objetivo de alcanzar la igualdad de género real en el mundo.

En España, Coca-Cola apoya a través de sus programas GIRA a determinados colectivos que necesitan un impulso, apoyando su capacitación personal y profesional. Este es el caso de GIRA Jóvenes o GIRA Mujeres.

A nivel interno, Coca-Cola cuenta con programas que favorecen la igualdad de oportunidades y la diversidad de talento entre sus empleados. En ellos se incluyen medidas concretas que favorecen la innovación y el compromiso con el talento diverso. La diversidad forma parte del modelo de negocio de Coca-Cola, impactando desde la gestión de Recursos Humanos hasta el contenido de sus campañas de Comunicación y Marketing.