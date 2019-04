La Fiscalía no recurrirá la condena a Mellet de dos años de cárcel por la causa de Mercasevilla

La Fiscalía de Sevilla no va a recurrir la sentencia que condenó al ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet por un delito de malversación de caudales públicos y absolvió a las otras 13 personas que fueron juzgadas durante los pasados meses de enero y febrero por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil, para las que el Ministerio Público pedía una pena máxima de 24 años de cárcel y 40 años de inhabilitación.

Según han indicado fuentes de la Fiscalía a Europa Press y ha adelantado este viernes Diario de Sevilla, la apelación de esta sentencia es un recurso extraordinario de motivos tasados que reserva a las acusaciones por lo que asume los hechos que han sido declarados por el fallos y la valoración de la pruebas, donde no ve déficit en los motivos, de la Sala.

Cabe recordar que en la sentencia, de 94 folios y a la que tuvo acceso Europa Press, la Sala impone al ex director general de la lonja dos años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis años, así como el pago de una indemnización de 16.412,12 euros a la Fundación Socio-Asistencial de Mercasevilla en relación con el pago de una beca a la acusada Carmen V., que deberá "responder conjunta y solidariamente" de dicha cantidad "en su condición de partícipe a título lucrativo".

De igual modo, la Sección Cuarta absuelve a Mellet y a otros dos acusados por los delitos de prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación en relación con el contrato suscrito con Hermes Consulting, mientras que también absuelve al ex director general de Mercasevilla y otros nueve acusados por malversación de caudales públicos en relación con las prejubilaciones del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007.

El tribunal también absuelve a Mellet y otro acusado de un delito de malversación por los pagos a la Asociación de Mayoristas de Pescados 'El Barranco' y absuelve a la acusada por un delito de malversación en relación con el pago de la beca.

En relación con el pago de la beca, la Audiencia considera que el ex director general de Mercasevilla "decidió personalmente conceder a cargo de la fundación una ayuda económica de 24.000 euros" a Carmen V., todo ello "pese a conocer que, no obstante su nombramiento como gerente, no se le habían otorgado poderes para adoptar tal decisión y que la ayuda concedida, por su destino y por las características de su destinataria, no se ajustaba a los fines estatutarios de la entidad".

De este modo, y "por orden" de Mellet en su condición de secretario-gerente de la Fundación Mercasevilla y con cargo a ésta, el 8 de julio se transfirieron a la cuenta corriente de la acusada 3.556,06 euros y otros 3.556,06 euros el 31 de julio de 2008.

En este sentido, se considera probado que, el 16 de enero de 2009, Mellet "ordenó" a la que había sido su secretaria de la Dirección General de Mercasevilla que, con cargo a la fundación, ingresara 3.000 euros en la cuenta de la acusada, de forma que, "para ocultar en lo posible el origen del pago, le indicó que firmara ella un cheque, lo cobrara y lo ingresara en metálico".

Así, el fallo señala que, cuando la que había sido su secretaria comunicó al exgerente de Mercasevilla que había transferido el dinero, "como quería evitar que constara cualquier dato que lo pudiera relacionar con el pago", Mellet "le dijo que lo anulase" para que hiciese la transferencia un becario en prácticas del Departamento de Caja y Contabilidad, lo que así se hizo, tras lo que el 22 de enero de 2009, "y siguiendo el mismo operativo", dicho becario transfirió otros 6.500 euros a la cuenta de la acusada Carmen V.

Según recoge la sentencia, en la memoria de la fundación del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008, firmada el 15 de julio de 2009, se hizo constar dentro del epígrafe "otros resultados" el pago de 7.112 euros como gasto "por el pago de unos estudios en el extranjero" a Carmen V., que se marchó a Londres en agosto de 2008 y cursó sus estudios en una Universidad de Londres desde octubre de 2008 hasta junio de 2010, cuando los finalizó.