La principal característica del iPhone 12 que no tiene ningún Android

El nuevo iPhone 12, presentado por Apple recientemente, no es el terminal perfecto. La compañia de la manzana ha llegado tarde (o incluso ni ha llegado) a ciertas características con su nuevo smarthphone. Valorado en unos 900 euros, detalles como que parta de un almacenamiento de tan sólo 64 GB o no tenga pantalla 120 Hz empujan a muchos usuarios a no renovar su teléfono. Por no hablar del hecho que venga sin cargador o auriculares, algo más habitual en otras compañías asiática que se caracterizan por el bajo coste.

Eso sí, el iPhone 12 presenta una gran novedad, algo que hoy por hoy no se encuentra en ningún otro terminal Android. Hablamos de MagSafe, el renovado sistema de imanes de Apple; algo que seguramente emularán el resto de compañías para sus Android.

MagSafe es un nuevo sistema imanes que está incluido en la parte trasera de los iPhone 12. Este sistema permite 'pegar' accesorios, fundas o cargadores inalámbricos en la parte trasera del teléfono. Apple ha presentado varios accesorios compatibles con esta característica y todos tienen bastante utilidad.

La idea principal de este sistema es poder cargar el iPhone de forma inalámbrica sin preocuparte de que el cargador no cuadre con la bobina de carga del interior. Pero la cosa no acaba ahí, sino que Apple ha lanzado fundas compatibles, cargadores y también otros accesorios como una cartera de piel para guardar dinero o tarjetas.

La clave no está solo en los accesorios que Apple ha lanzado con MagSafe, sino en lo que harán otras marcas con este sistema. Las posibilidades son muchas y todas parecen realmente interesantes para los usuarios. Poder tener una tecnología de imanes en la parte trasera de un dispositivo, por simple que pueda parecer a estas alturas de la película es algo novedoso y que no está en ningún otro dispositivo Android.