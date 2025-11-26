Dos nuevos Pueblos Mágicos en 2026: los municipios de Málaga perfectos para vivir una experiencia rural de cuento

Málaga ha sumado a la Red de Pueblos Mágicos de España, siendo Gaucín y Arriate las nuevas incorporaciones a este prestigioso listado

Andalucía es una de las comunidades autónomas que más Pueblos Mágicos acumula. Esta Red es una organización sin ánimo de lucro, cuyo propósito es el desarrollo y turístico territorial de sus poblaciones adheridas. Tal y cómo indican en su página web, la iniciativa ''pretende poner en valor sus recursos locales, impulsando el desarrollo del turismo local bajo la insignia 'Pueblos Mágicos de España', que hace de diferenciador entre los más de 8100 municipios que tenemos en España, elevando las poblaciones con su sello de calidad por encima del resto, por su singularidad especial, por ser auténticos Pueblos Mágicos''.

Las nuevas incorporaciones para Málaga han sido Gaucín y Arriate, dos pueblos con mucha magia que pasan a formar parte de la lista de 171 municipios y sumando la decena en Málaga. En Andalucía este año se incorporan a la lista Arjona y Arjonilla de Jaén, Bujalance en Córdoba, la Palma del Condado en Huelva y Tabernas en Almería.

Gaucín, el Balcón de la Serranía

Al sur de la comarca de la Serranía de Ronda y en las faldas de la Sierra de Hacho, está Gaucín. Conocido por sus impresionantes vistas como el Balcón de la Serranía, este pueblo blanco es el enclave perfecto para contemplar la Sierra Crestellina, el valle del Genal y el Mediterráneo.

Un lugar rodeado de un entorno natural privilegiado, con una tradición de la fragua y la forja que decora las casas de Gaucín con sus rejas y balcones. No puedes visitar este municipio sin ir al Castillo del Águila, que se alza imperioso sobre un montículo de 688 metros sobre el nivel del mar, siendo a lo largo de la historia uno de los castillos más difíciles de conquistar en la historia de Andalucía.

Arriate, un origen morisco hipnotizante

Situado también en la Serranía de Ronda, la belleza de sus vistas al valle de Guadalcobacín, la tradición de la carpintería o su famosa Semana Santa, que fue declarada de Singularidad Turística Provincial. Entre sus monumentos más destacados se encuentra la iglesia de San Juan de Letrán, que llama la atención por su carpintería mudéjar y su torre-campanario, construida en 1960.

Tampoco se pude hablar de Arriate sin mencionar sus miradores. Desde el de la Estacá se puede ver el pueblo al completo, además de la ribera del rio. También llama la atención el de la calle La Habana, desde el cual se puede ver una panorámica que quita el hipo. Por supuesto, merece la pena dar una vuelta por sus calles para observar todos los detalles de sus puertas y construcciones de madera, todas nacidas de la tradición carpintera de este municipio malagueño.