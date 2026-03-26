Sevilla ya tiene en la calle ‘La Levantá’ 2026 para acompañar la cuenta atrás cofrade

El programa de mano ‘La Levantá’ ya recorre las calles de Sevilla en su edición de 2026 con una gran tirada de ejemplares, repartidos en el centro y en supermercados Alcampo. Editado por ESTADIO Deportivo y también disponible en formato digital gratuito, se consolida como una guía imprescindible para los cofrades en una nueva Semana Santa para el recuerdo

Sevilla vuelve a estar de vísperas. A las puertas del Viernes de Dolores y con el aroma a incienso comenzando a invadir cada rincón de la ciudad, el programa de mano ‘La Levantá’ regresa un año más para convertirse en el mejor amigo de los cofrades para esta Semana Santa de 2026.

‘La Levantá’ no solo cumple una función informativa, sino también emocional. Para muchos, supone uno de los primeros gestos que anuncian que la Semana Santa está a punto de comenzar. Consultar sus páginas, marcar itinerarios o planificar recorridos forma ya parte del ritual previo, ese que se vive con intensidad en los días de espera.

Desde ya están repartiendo en la mano los ejemplares de 'La Levantá'

Desde este jueves, los primeros ejemplares ya se reparten por algunas de las zonas más céntricas de la capital hispalense, siguiendo la tradición de acercar esta guía directamente al bolsillo de los sevillanos. Un reparto que se suma al iniciado el pasado fin de semana en los supermercados Alcampo, impulsores de esta iniciativa junto a ESTADIO Deportivo, encargado de su edición.

Con una tirada de 20.000 ejemplares, ‘La Levantá’ vuelve a consolidarse como una de las referencias imprescindibles de la Semana Santa sevillana. Este pequeño libreto recoge con detalle los itinerarios completos de las hermandades, así como información clave sobre cada corporación. Desde sus titulares y bandas de música hasta datos históricos o el número de nazarenos.

También se podrá disfrutar de 'La Levantá' de forma digital gracias a ESTADIO Deportivo.

La guía mantiene su esencia de programa de bolsillo, pensado para acompañar al cofrade en la calle y permitirle no perderse ningún detalle de una semana marcada por cambios de horarios, recorridos y momentos únicos, en una Semana Santa que será la más ajustada en cuanto a horarios de los últimos años. Un formato práctico y clásico que, año tras año, se convierte en complemento indispensable en la ropa de los sevillanos.

Además de su ya habitual edición física, ‘La levantá’ vuelve a estar disponible de forma digital. ESTADIO Deportivo ofrecerá gratuitamente su versión online, facilitando el acceso a toda la información desde cualquier dispositivo y ampliando así su alcance entre los sevillanos.

Así, entre páginas impresas y pantallas digitales, Sevilla seguirá alimentando su tradición cofrade un año más, mientras que toda la ciudad espera con ansias los primeros ciriales asomarse por las esquinas y las primeras melodías de cornetas y tambores.