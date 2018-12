Filipe Luis tiene decidido dejar el Atlético

El lateral del Atlético de Madrid Filipe Luis parece que tiene decidido su futuro, y todo apunta a que será lejos del Wanda Metropolitano.

No sería la primera vez que el brasileño abandona las filas del Atlético, pero tras su regreso, parecía que su relación con el club rojiblanco sería ya para siempre. Sin embargo, según informa MARCA en sus páginas de hoy, sus intenciones son otras, y que a la conclusión de su contrato el próximo 30 de junio, pondrá rumbo a un nuevo destino.

Todavía se desconocen sus preferencias, pero tras los rumores del pasado verano, Francia podría ser una de las opciones. El PSG pujó fuerte por él y prácticamente tuvo cerrado el traspaso con el futbolista. No obstante, los escasos 15 días de maniobra que tenía el Atleti para encontrarle un sustituto, truncaron la operación. Inglaterra, donde ya estuvo cuando decidió fichar por el Chelsea, podría ser otra alternativa. A pesar de no acabar de cuajar en su primera experiencia, en la que apenas aguantó una temporada, pretendientes no le van a faltar. Manchester United y Arsenal, escasos de jugadores 'top' en esa demarcación, podrían estar interesados en hacerse con los servicios de un lateral con experiencia que llegaría libre a coste cero.

En el Atlético de Madrid, Filipe Luis ha llegado a convertirse en uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. De la mano del Cholo Simeone, el cual ha conseguido explotar las cualidades al máximo y más del 'carioca', ha vivido los mejores momentos de la historia reciente atlética, pero a sus 33 años, parece que tiene ganas de vivir nuevas experiencias.