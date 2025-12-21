El Atlético de Madrid desvela su plan para el mercado de enero: "Estamos preparados"

El director de fútbol del club colchonero, Mateu Alemany, asegura que Simeone no le ha transmitido ninguna "necesidad concreta" y no descarta que no haya fichaje, pero tampoco esconde que tiene los deberes hechos por si se produce "cualquier contingencia" en forma de salida del actual plantel

Tras poner punto final a 2025 con su victoria ante el Girona, el Atlético de Madrid mira ya a un mercado de enero con una idea clara: no se va a fichar por fichar. Ahora bien, ni mucho menos hay que descartar que se produzcan movimientos. De hecho, son varios los nombres que se encuentran en la rampa de salida, cada uno con sus particularidades, y dependiendo de lo que suceda con de ellos podrían llegar uno o más remplazos. Eso sí, no se quieren parches. Si aterriza alguien en el Metropolitano a lo largo del próximo mes es porque se considera que mejora realmente lo que Diego Simeone tiene a sus órdenes.

Oficialmente, el Director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, Mateo Alemany, ha asegurado que el 'Cholo' no le ha pedido ningún refuerzo concreto. Pero eso no quita que el nuevo hombre fuerte de la planificación colchonera no esté atento a las oportunidades que ofrece el mercado. Sin ir más lejos, ya ha cerrado el fichaje de Hugo Humanes para la cantera, con el morbo añadido de haber sido en su día una de las 'perlas' del Real Madrid. Pero también hay trabajo adelantado con vistas al primer equipo por si fuese necesario pasar a la acción, como reconoció el balear.

Sin peticiones de Diego Simeone

"En principio estamos bien como estamos, pero nuestra obligación es estar atentos a lo que pueda suceder. Estamos preparados para cualquier contingencia. Hay que ver las situaciones que se producen. No hay una necesidad concreta que hayamos definido con el míster para que venga alguien. Veremos qué sucede con el mercado. Si no, nos quedamos como estamos, que no estamos mal", explicó Alemany en los micrófonos de Movistar LaLiga.

El lateral izquierdo, la prioridad no reconocida

Aunque prefirió no hablar de una prioridad concretar, no obstante, se viene apuntando que la intención del club rojiblanco es la de potenciar el lateral zurdo. En dicha posición ha participado ya en 17 partidos el italiano Matteo Ruyggeri, por el que se pagaron 17 millones de euros al Atalanta, si bien no está convenciendo del todo con su rendimiento. Pero el que tiene todas las papeletas para salir es Javi Galán, con el que Simeone apenas viene contando. Solo ha tomado parte en 7 encuentros y acaba contrato el próximo 30 de junio, por lo que su adiós anticipado es una posibilidad que está sobre la mesa y que podría dar paso al fichaje de un teórico titular para el puesto.

"No hay urgencia" con Raspadori

Del mismo modo, tampoco está respondiendo a las expectativas Giacomo Raspadori, de cuyo fichaje se esperaba un mayor impacto tras pagar 22 millones al Nápoles. Habitual suplente, el italiano no quiere perder el tren del Mundial del próximo verano y ya hay clubes italianos que buscan repatriarlo, especialmente una Roma con la que ya ha habido contactos, si bien Mateu Alemany tampoco le quiso colar el cartel de transferible, sabedor de que ello solo devaluaría el producto, optando en su lugar por un mensaje de calma al respecto. "En cada situación que se pueda producir, el futbolista sabe lo que pensamos. No ha tenido muchos minutos, pero cuando los ha tenido, lo ha hecho bien. No hay urgencia", señaló sobre el italiano.

Sorloth y Gallagher, si hay ofertas importantes

Junto a todos esos nombres, y al del casi inédito Carlos Martín, al que se buscará acomodo, también están los casos de futbolistas que no son imprescindibles pero solo saldrían si llegan ofertas importantes, como Alexander Sorloth o Conor Gallagher, ambos en la órbita de la Premier League. En lo que atañe al inglés, además, su salida podría facilitar la incorporación de un mediocentro, algo que en cierto modo Simeone está echando de menos, pues Johnny Cardoso se ha perdido muchos partidos por lesión y al final son reducidas las alternativas que viene manejando en esa posición clave.