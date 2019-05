El Rayo, duro con Álex Moreno, al que también quiere el Sevilla

"No ocultamos que hay interés del Betis, pero también de otros muchos equipos". Desde el entorno de Álex Moreno explican que la competencia para hacerse con el lateral izquierdo del Rayo Vallecano será dura. Y es que la buena temporada del zaguero ha despertado el interés de clubes como el mismo Barcelona. También el Sevilla se habría interesado por la situación del jugador, que en ningún caso se plantea jugar en Segunda división.

Pero la negociación incluye no sólo al futbolista y al club comprador, también a un Rayo Vallecano que ya ha anunciado que no va a regalar a sus futbolistas. Lo primero que ha hecho es remitir a la cláusula de todos los jugadores con contrato, que son 15 y desde esa posición de fuerza comenzará a negociar su presidente, un Martín Presa con el que no es especialmente fácil tratar.

En el caso de Álex Moreno, cuya libertad está cifrada por contrato en 18 millones de euros, una cantidad a la que difícilmente llegará ninguno de los postores por el lateral izquierdo. El Betis ha comenzado las conversaciones bastante más abajo de esos números. En cualquier caso, la negociación no ha hecho más que empezar y las cifras irán cambiando.