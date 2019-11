Los fichajes más caros del 2019 y su rendimiento

El año 2019 ha sido uno de los más movidos que se recuerdan en cuanto a movimientos de jugadores e inversiones realizadas por parte de los clubes. Ha sido un año de transición para muchos equipos, que se han visto obligados a desembolsar importancias cantidades económicas para recuperar la ilusión de sus aficionados y las casas de apuestas deportivas ven así renovados sus pronósticos y el interés del público. Pero, ¿están siendo rentables estos fichajes?

Los tres fichajes más caros del año tienen como protagonistas a equipos españoles. Los tres grandes de la Liga son los que más inversión han realizado para llevar a un futbolista. En su afán por encontrar un sustituto al liderazgo que ejercía Cristiano Ronaldo, el Real Madrid invirtió cien millones de euros el pasado verano para hacerse con los servicios del jugador del Chelsea, Eden Hazard; que llegaba al Santiago Bernabéu avalado por grandes campañas en Stamford Bridge que concluyeron con un título de Europa League. Su eterno rival, el FC Barcelona, superó la puja y completó sus inversiones multimillonarias en fichajes con la compra de Antoinne Griezmann, por quien pagó al Atlético la cifra de 120 millones de euros. El campeón del mundo con Francia había sido objeto de deseo del club blaugrana durante las últimas temporadas. En verano de 2018, tras el Mundial de Rusia, estuvo muy cerca de recalar en el Camp Nou, pero el delantero rechazó la propuesta y se decantó por continuar en Madrid. Un año después, cambió su decisión y, ahora sí, quería poner rumbo a Barcelona. Su llegada no le salió nada barata al FC Barcelona, que convirtió a Griezmann en el fichaje más caro de su historia y el segundo del 2019. ¿Cuál sería el más caro del caño?

Con el dinero que ingresó por el futbolista francés, el Atlético se fijó en el joven Joao Félix, un mediapunta portugués que estaba destacando con el Benfica. Los colchoneros se vieron obligados a desembolsar 127 millones para hacerse con los servicios de la gran promesa del fútbol portugués. La necesidad de encontrar un crack que supliera la salida de Griemann y la llegada de dinero fresco por su venta, fueron factores que hicieron que el Benfica no cediera en sus exigencias.

Cosas de fútbol, ninguno de los tres fichajes más caros del año está ofreciendo el rendimiento esperado, teniendo en cuenta las inversiones realizadas en sus incorporaciones. Entre Hazard, Griezmann y Joao Félix suman ocho goles y cinco asistencias en 37 partidos de competición oficial. Unos números muy flojos para futbolistas que están llamados a marcar las diferencias en la liga española y en la Champions. Los tres han tenido continuidad en minutos, pero esta confianza de sus respectivos entrenadores no se ha traducido en resultados sobre el césped.

Inversiones en la Premier

La Premier League suele ser el campeonato que más dinero mueve en fichajes, pero este año se ha visto superado por la Liga. El club británico que este año ha realizado la inversión más alta en su país ha sido el Manchester United, que pagó 87 millones al Leicester para incorporar a Harry Maguire, que con esta operación se convierte en el defensa más caro de la historia. Su excelente papel en la cita mundialista del año anterior con la Selección Inglesa llamó la atención de los grandes de Europa y el club de Manchester fue el que más pujó por él. Ha sido el cuarto fichaje más caro del año, pero, al igual que los tres primeros del ranking; su rendimiento no está cumpliendo las expectativas. Con 14 partidos a sus espaldas, suma una asistencia, pero no ha podido evitar que el United siga en la desidia futbolística. Su nivel, eso sí, es de lo mejor del equipo de Old Trafford en el primer tercio del campeonato.

Otro club británico que esta temporada ha pujado fuerte es el Arsenal con la incorporación del atacante Nicolas Pépé, que ha llegado a Londres tras una gran temporada con el Lille francés. El club del Emirates Stadium puso sobre la mesa 80 millones de euros para llevarse al sexto fichaje más caro del año en Europa.

Juventus y Bayern marcan la diferencia

La quinta inversión más alta del 2019 la ha realizado la Juventus de Turín. Si en 2018 se llevó a Cristiano Ronaldo, en esta temporada lo ha apostado todo al defensa central Matthijs de Ligt, ex del gran Ajax que alcanzó las semifinales de Champions. Un valor de 85,5 millones de euros tasaron la operación. Titular habitual en el once juventino, está ayundando a su equipo a mantenerse líder en la Serie A y con paso firme en competición europea.

Otro grande de su país, el Bayern de Múnich, completa la lista de los siete fichaes más caros del año con la llegada del defensa central Lucas Hernández, por quien abonó al Atlético un montante de 80 millones. El joven jugador francés no está teniendo un inicio tranquilo en su nuevo club, pues el Bayern ha perdido el liderato y parece que la revalidación del título será más complicada que en los cursos anteriores.