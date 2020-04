Florentino, un nombre a estudio en el Betis y el Sevilla

Florentino Ibrahin Morris Luís es un pivote de 20 años que tuvo una irrupción importante en el Benfica y que, posteriormente, acabó desapareciendo de las alineaciones de Bruno Lage, hasta el punto de tener que alternar el banquillo con la grada.

Su gran potencial (fue campeón del Europeo sub 17 y sub 19), sin embargo, no se escapa a ojos de nadie, situándole incluso la reconocida empresa de auditorías KPMG como el séptimo jugador con mayor valor de mercado de la Liga NOS (22 millones), por lo que al agente del internacional sub 21 luso (Bruno Carvalho) le llueven los tanteos.

Pese a que éste no ha querido hablar sobre el posible interés del Real Betis y el Sevilla FC en Florentino del que informa este miércoles el diario Record, ESTADIO Deportivo ha podido saber que, efectivamente, se trata de un jugador que está a estudio en las secretarías técnicas de ambos clubes y que, al menos hasta el momento, no se trata de un objetivo prioritario para ninguna de ellas.

En Nervión, de hecho, preocupa más poder cerrar a uno o dos medios creativos de nivel, ante la segura salida de Éver Banega y la posible de Franco Vázquez, porque para el puesto de '5' se cuenta ya con Fernando Reges y Nemanja Gudelj, mientras que en Heliópolis sí se tiene en cuenta a Florentino, pero siempre y cuando salga, además de Javi García, William Carvalho.

Sí que buscan de manera prioritaria Alexis Trujillo y los suyos un mediocentro 'box to box'; esto es, un mediocampista potente, de ida y vuelta, que ocupen muchos metros y dote al medio campo del Betis de la fuerza que le está faltando esta temporada. Florentino tiene talento como para jugar algo más adelantado y acudir arriba a la presión, pero no encaja del todo en dicho perfil. Además, en Heliópolis se rastrea el mercado para dar con un portero que compita con Joel, laterales y extremos, de manera más urgente.

Florentino es un proyecto de buen futbolista y su entorno estima que, dado que en el Benfica no juega, Sevilla es un buen lugar para mostrarse como cedido, por lo que no habrá que perderle la pista, por si acaso. El mercado siempre da muchas vueltas y el venidero se antoja, porla crisis del Covid-19, largo e imprevisible.

A Bola