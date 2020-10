Martínez Quarta se va a la Fiore y el Genoa de olvida de Sanabria

Son dos nombres que han protagonizado varios capítulos en esta eterna ventana de transferencias que se cierra mañana a las 23:59 horas y que, si no hay cambios drásticos de última hora, ya tienen un destino definido. Así, Lucas Martínez Quarta era uno de los centrales que más gustaba a la secretaría técnica bética previa al desembarco de Antonio Cordón y que acrecentó el interés ya con el extremo y Manuel Pellegrini al frente del proyecto. Como confesó recientemente su agente, Gustavo Goñi, los verdiblancos no podían afrontar su compra de no haber ventas antes, aunque el seguimiento era evidente, como el deseo del italo-argentino de dar el salto a Europa ya.

Finalmente, la Fiorentina ha aprovechado la ocasión -River Plate necesita efectivo y ha tenido que rebajar sus pretensiones, máxime cuando el zaguero acaba contrato en junio de 2021- y ha llegado a un acuerdo con el todavía dueño de sus derechos federativos, accediendo finalmente a desbloquear el último escollo: el canterano 'millonario' pasa ya reconocimiento en su país (con el médico de la 'Albiceleste', Daniel Martínez, concretamente) sin tener que viajar a Florencia para completar el traspaso, pues este lunes se incorpora a la convocatoria de la absoluta argentina.

Las cifras que han trascendido, al final, parecen accesibles en otras épocas para el cuadro heliopolitano: 7 millones de euros ahora y otros 5,8 por objetivos, que deberán ingresarse en el plazo máximo de un año. Martínez Quarta firmará hasta 2025, un acuerdo que, de no poder concretarse antes del 'deadline', se acometerá en enero, si bien todas las partes confían en que quede resuelto en las próximas horas. Un trato telemático, propio de estos tiempos que corren.

En otro orden de cosas, el Genoa ha tirado la toalla por Sanabria, habida cuenta de que no pensaba superar la barrera de los 10 millones de euros exigida por el Betis, al tiempo que el paraguayo ha escalado hasta el primer puesto en la lista de preferencias de Pellegrini para su punta de lanza, desbancando a Borja Iglesias y por delante también de Loren. El propio míster chileno ha evitado su venta e impuesto su continuidad, con el beneplácito de los dirigentes, que no desean malvender a nadie. El club 'rossoblú' se ha olvidado también del 'experimento Balotelli', apostando en su vanguardia por el italiano Scamacca (prestado por el Sassuolo) y el uzbeko Shomurodov (pagando 7,5 kilos al Rostov).