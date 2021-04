Crece la competencia del Betis por Rafa Mir, con 'novias' muy cerca

Ya fue uno de los delanteros sondeados el pasado verano, cuando sus nueve goles y una asistencia en 18 partidos habían redondeado el ascenso a Primera del Huesca, que, lógicamente, luchó fuerte por quedárselo para su nueva aventura en la elite del fútbol español. Finalmente, los Wolves, que apostaron por el joven delantero en 2018 cuando aún militaba en el filial del Valencia (pagaron dos millones de euros por su pase), decidieron prolongar la cesión en el club azulgrana, con el que está completando otra buena campaña, especialmente en su arranque y en esta recta final. Rafa Mir (23) suma 15 dianas y un pase decisivo en 31 partidos oficiales (entre Liga y Copa) con los altoaragoneses, colaborando en que los de Pacheta puedan atar una permanencia histórica.

El murciano, lógicamente, no piensa más allá, si bien su gran curso está despertando el vivo interés de clubes de mayor enjundia, entre los que se encuentra el Betis, como ya se desveló hace unos días. Sin embargo, la competencia es altísima, ya que muchos ven en el espigado artillero (1,91) una oportunidad de mercado, pues acaba contrato en 2022 y no parece tener sitio en tierras inglesas. Sí en la Premier, donde las exigencias del 'Home Office' con los extranjeros son leoninas, lo que habría frenado a un buen puñado de escuadras del segundo escalón, pero igual de pudientes que el dueño de sus derechos. Aquí, por infinitas razones, el ex de Las Palmas gusta sobremanera y sería más sencilla su adaptación.

El caso es que el Huesca tiene la sartén por el mango, ya que dispone de una opción de compra superior a los 10 millones de euros (con ese fijo y otros bonus por rendimiento), cantidad elevada que solamente una continuidad en Primera permitiría. Por ello, que Rafa Mir esté brillando y, por ende, su equipo escape de la quema no es buena noticia ni para los verdiblancos ni para el resto de 'novias' del futbolista, que preferirían (sin acritud) un descenso oscense que eliminara un rival por sus servicios. De todas formas, los Wolves van a hacer caja seguro con él, teniendo esa decena de millones como un buen listón de referencia.

Esta semana, el 'Diario del Alto Aragón' añade a Atlético de Madrid y Sevilla FC a la nómina de admiradores del internacional sub 21, que convence a Valencia, Celta o Espanyol igualmente, siempre que este último logre recuperar la división perdida y deshacerse de Raúl de Tomás. Sin duda, un verano agitado y una subasta que complicaría todavía más las opciones verdiblancas de contar con Rafa Mir. Con la obligación de una gran venta de aquí a septiembre, la salida de Loren, de ser ese magno movimiento o complementarlo, dejaría un hueco y fondos para realizar alguna inversión en una ventana donde se volverá a apostar por la austeridad.