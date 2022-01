Rober analiza su ostracismo en el Betis y admite que "desde el principio" tuvo claro que quería volver a Las Palmas

El atacante Roberto González 'Rober' iniciará su segunda etapa a préstamo en la UD Las Palmas con el objetivo de llevar al equipo amarillo "a donde se merece", tras rechazar ofertas de superior categoría y tener escaso protagonismo en el Real Betis, su club de procedencia. Así lo ha manifestado este viernes el atacante extremeño en su presentación como nuevo futbolista del conjunto grancanario, al que regresa siete meses después, de nuevo en calidad de cedido por el cuadro verdiblanco.



Rober pretende "superar" a nivel individual el rendimiento que ofreció la campaña anterior en Segunda división, pero sobre todo quiere "ayudar al equipo para estar lo más arriba posible", cuidándose mucho de no mentar la palabra "ascenso", el objetivo que nadie esconde ya en la entidad isleña para el presente curso.



"Hay una gran plantilla, con muy buenos jugadores, y quién dice que no estemos al final arriba, es la ilusión de todos, y si nos lo proponemos, puede ser un bonito objetivo", ha reconocido en rueda de prensa telemática el joven futbolista, con 21 años recién cumplidos.



El polivalente atacante emeritense ha destacado que los caminos de ambas partes estaban condenados a reencontrarse: "Han puesto mucho interés y me han dado mucha confianza". Con el entrenador Pepe Mel como su gran valedor, tuvo "claro desde el principio" su deseo de volver, pues el club también ha puesto "mucho de su parte".





Rober, y el equipo lleva "muy buena dinámica", y ve normal que cuando las cosas van bien "es difícil cambiar", pese a ha haberlo "dado todo" en los entrenamientos.El nuevo jugador amarillo, pese a no tener ritmo de partidos, asegura que, y ahora espera "mejorar" esa condición "con los partidos" para ir "creciendo", en un equipo en el que sabe que también tendrá "mucha competencia".Por su parte,, director deportivo de la UD Las Palmas, ha subrayado que la vuelta de Rober dará al equipo amarillo, y ha agradecido tanto al futbolista como a sus agentes que haya elegido de nuevo el proyecto grancanario pese a tener "otras ofertas".