Özil: "No escucho lo que otra gente diga de mí"

Mesut Özil ha concedido una entrevista al medio inglés 'Daily Mail', en la que ha hablado, entre otros temas, de su salida de la selección alemana y de las críticas recibidas durante este tiempo.

El centrocampista está siendo una pieza clave en el Arsenal durante esta temporada, por lo que no le preocupan excesivamente las críticas que haya podido recibir en su paso por otro clubes: "No escucho lo que otra gente diga de mí, realmente no me afecta". Sin embargo, una de las razones por las que decidió abandonar la selección de Alemania fue por "discriminación" debido a que sus progenitores son turcos, según ha confesado el jugador."Soy alemán cuando ganamos, un inmigrante cuando perdemos", añadió.

No obstante, tuvo buenas palabras para sus compañeros de selección, aclarando que tiene "muchos amigos" a los que seguirá apoyando.

Finalmente, comentó el buen momento que está viviendo en el Arsenal: "Personalmente, las cosas van bien, pero eso no significa que deje de trabajar. Lo más importante es que el equipo siga bien. Necesitamos seguir teniendo hambre y progresando".