Zasca tremendo de la Roma a la Juventus en Twitter

La Roma no ha dejado pasar la oportunidad de darle un zasca a la Juventus por 'pisarle' su territorio. Lo ha hecho a través de su cuenta en inglés, respondiendo también a la versión británica de la 'Vecchia Signora'.



La Juve está de estreno en la capital de Italia y ha querido promocionar su tienda a través de la red de microblogging. Lo que no esperaba es la respuesta de la cuenta romanista: "Definitivamente, algo que no hay que ver en Roma", escribía el community de los capitalinos respondiendo a la cuenta juventina: "Estás en Roma, no olvides visitar nuestra nueva tienda".



Finally, something in Rome you really DON'T need to see https://t.co/gDUSOjbkQR — AS Roma English (@ASRomaEN) November 29, 2018