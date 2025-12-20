Así queda la jornada 17 de la Premier League tras la victoria del Manchester City y el 'pinchazo' del Chelsea

La jornada 17 de la Premier League dejó remontadas, empates vibrantes y victorias clave en plena maratón navideña, apretando aún más la lucha por el título y los puestos europeos

La Premier League volvió a demostrar por qué es una de las competiciones más impredecibles del mundo en su jornada 17, marcada por remontadas, empates agónicos, goles decisivos y lesiones que pueden cambiar el rumbo de la temporada. En plena maratón navideña, los equipos empiezan a notar el desgaste físico, mientras la clasificación se aprieta tanto en la lucha por el título como en la pelea por Europa y la permanencia.

Newcastle y Chelsea firman un empate con sabor amargo

El duelo entre Newcastle United y Chelsea en St. James’ Park fue uno de los partidos más vibrantes del fin de semana. Las ‘urracas’ parecían encarrilar el triunfo gracias a un doblete de Nick Woltemade, quien se reivindicó tras su infortunio en el derbi ante el Sunderland. El delantero alemán abrió el marcador tras aprovechar un rechace y amplió la ventaja con un remate letal a centro de Anthony Gordon.

Sin embargo, tras el descanso, el guion cambió por completo. El Chelsea reaccionó con carácter y recortó distancias gracias a un magnífico gol de falta de Reece James, cada vez más importante en el esquema de Enzo Maresca. El empate llegó poco después por medio de João Pedro, que ganó un duelo físico y definió con frialdad. El 2-2 final dejó sensaciones encontradas en ambos equipos: el Newcastle sigue sin encontrar regularidad, mientras los londinenses frenaron su impulso tras la victoria previa ante el Everton.

El Manchester City no falla y Haaland vuelve a decidir

El Manchester City sigue firme en la persecución del liderato. El conjunto de Pep Guardiola superó con autoridad al West Ham por 3-0 en el Etihad Stadium, apoyado en un Erling Haaland descomunal. El noruego firmó un doblete que allanó el camino de los ‘citizen’, que poco a poco recuperan solidez colectiva.

Mientras se espera el regreso de Rodri, jugadores como Nico González y Reijnders están cumpliendo con solvencia. El triunfo permite al City mantenerse a solo dos puntos del Arsenal, que sigue liderando la tabla.

Los resultados del sábado en la jornada 17 de la Premier League

Arsenal cumple y mantiene el liderato

El Arsenal de Mikel Arteta sacó adelante un partido complicado en Goodison Park, imponiéndose por 0-1 al Everton gracias a un gol de penalti convertido por Viktor Gyökeres. Sin brillo, pero con eficacia, los ‘gunners’ demostraron madurez para conservar la cima en un momento clave del calendario.

Liverpool resiste en Londres pese a una lesión preocupante

Uno de los resultados más destacados fue la victoria del Liverpool por 1-2 ante el Tottenham. El equipo de Arne Slot aprovechó la expulsión temprana de Xavi Simons para tomar ventaja, aunque el triunfo tuvo un coste elevado: la posible lesión grave de Alexander Isak, que tuvo que abandonar el campo con visibles gestos de dolor tras marcar el primer gol.

Ekitiké amplió la ventaja y Richarlison recortó distancias para los ‘spurs’, que terminaron el partido con nueve jugadores tras la expulsión de Cristian Romero. El Liverpool sufrió en el tramo final, pero Alisson sostuvo el resultado.

Así queda la clasificación de la Premier League