Jornada 17 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League arrancará este sábado a partir de las 13:30 y la jornada terminará el lunes a las 21:00

La Premier League llega a su jornada 17 en Inglaterra y lo hace cargada de 10 encuentros en los que nuevamente habrá una batalla por el liderato, los puestos europeos y por evitar el descenso. En esta jornada 17 parte como líder el Arsenal con 36 puntos, seguido por Manchester City con 34 y Aston Villa con 33. Más atrás están Chelsea, Crystal Palace y un Manchester United que de momento está fuera de puestos europeos. En la zona de descenso están West Ham con 13, Burnley con 10 y los Wolves, que solo suman dos puntos y están cerca del desahucio y de un descenso que puede llegarles muy pronto.

Horario y dónde ver la jornada 17 de la Premier League en TV en vivo online

La Premier League arrancará este sábado 20 de diciembre con hasta ocho encuentros que traerán como resultado que la jornada 17 quedará prácticamente liquidada hoy mismo. A las 13:30, el Newcastle recibirá al Chelsea con el run run en torno al futuro de Maresca en Londres. A las 16:00 horas el plan parece perfecto para aquellos que no les apetezca irse a ver las luces de Navidad.

Un total de cuatro encuentros en la Premier League en los que se medirán Bournemouth y Burnley, Brighton y Sunderlnad, Manchester City y Sunderland, y el Wolves que recordemos que es colista, ante el Brentford. A las 18:30 se medirán Tottenham y Liverpool. Cerrarán los partidos de este intenso sábado el Everton - Arsenal y el Leeds United ante el Crystal Palace a partir de las 21:00 horas.

Los partidos del domingo y el lunes en la Premier League

Para los amantes de la Premier League, los horarios de la competición inglesa han dejado un partido muy interesante para el domingo a las 17:30 entre Aston Villa y Manchester United. Lo propio han hecho para el lunes con el encuentro que cerrará la jornada 17 de la Premier League. Fulham y Nottingham Forest se enfrentarán el lunes 22 a partir de las 21:00 horas.

Toda la jornada de la Premier League se podrá seguir en televisión a través de Dazn y las diferentes plataformas televisivas que ofrecen dicho canal. Además, en ESTADIO Deportivo contaremos con las informaciones más relevantes de la jornada en la Premier League así como el resumen de cómo queda la clasificación a la conclusión de la decimoséptima.