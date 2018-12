El Utrera, la gota de agua en el desierto

La primera vuelta en el Grupo X de Tercera finalizó el pasado fin de semana, con un balance negativo salvo el Utrera, flamante colíder de la categoría. No obstante, hay que señalar que por caprichos del calendario, la segunda ya comenzó la pasada semana. El intenso calendario ha llevado a muchos equipos a adelantar sus encuentros de la jornada 22, fijada para este fin de semana, y disfrutar así de unos días de descanso en Navidad. Por ello, la clasificación oficial varía de la de la primera vuelta.

El único sevillano que ha aprobado con nota es el Utrera. Colíder de la ?categoría, aunque ya con tres puntos más tras adelantar su encuentro de este fin de semana, el conjunto dirigido por Jesús Galván no sólo está cumpliendo las expectativas, sino que las está superando. Bien es cierto que restan 21 encuentros más (veinte en el caso de los utreranos), pero no cabe duda de que acabar la primera vuelta en lo más alto es motivo para que en el San Juan Bosco se preparen para una temporada, cuanto menos, ilusionante.

En cuanto al resto de los siete hispalenses, ninguno está cumpliendo el objetivo, salvo mínimas excepciones. En el primer caso está el Betis Deportivo. Bien es cierto que ha estado la mayoría de la primera vuelta entre los cuatro primeros, pero actualmente, y disputado también su partido de la jornada 22, es quinto, a un punto de Los Barrios (cuarto, pero éste con un choque menos).

El drama se concentra en los otros cinco sevillanos, en descenso o cerca de él. Pese a ello, acabar fuera del pozo en el caso del Écija puede catalogarse de éxito. Jugadores y trabajadores del club de San Pablo están sufriendo un calvario con los impagos, pero, al menos, han sacado la cabeza.

Peor panorama presenta una Lebrijana que estaba llamada a hacer cosas importantes también este año, pero que se encuentra a dos puntos del descenso, ya con 22 partidos también, tras abrir la semana pasada la segunda vuelta. Al menos, se le presume equipo para aspirar a más.

Hay que recordar que al contar el Grupo X con 22 conjuntos, este año descienden cinco, y en este momento tres de esas plazas son para equipos sevillanos: Coria, decimoctavo, a dos de la salvación; Sevilla C, a tres, pero que está en una inercia positiva; y un Cabecense que con sólo 14 puntos está obligado a una segunda vuelta para enmarcar.



Utrera: Los de Jesús Galván se cuelan entre los grandes

No se puede catalogar de sorpresa porque el proyecto del Utrera va encaminado esta temporada a luchar por el ascenso, pero una vez finalizada la primera vuelta, sí llama la atención el excepcional rendimiento del Utrera de Jesús Galván. Colidera la tabla junto al Cádiz B, por delante de equipos como Algeciras, Ceuta, Córdoba B, Betis Deportivo... Encadena 18 jornadas sin perder y es el mejor equipo a domicilio; invicto fuera, ha sumado 22 puntos de 30.



Betis Deportivo: Fuera de 'play off' tras un mal final de primera vuelta

Obligado a clasificarse entre los cuatro primeros, este Betis Deportivo no se asemeja en nada al que ascendiera José Juan hace dos temporadas. Aquel filial se formó con el mismo equipo que descendió, pero con futbolistas de gran proyección (Junior, Loren, Narváez...). Éste se trata de un equipo con mucha calidad, pero bisoño, experiencia que le está faltando ante los grandes. Un punto de nueve es su balance en el epílogo de la primer acto del campeonato.



Écija Balompié: Los azulinos sobreviven en un mar de tempestades

Se puede calificar de milagro que el Écija haya acabado fuera de descenso tras la primera vuelta (15º). El objetivo en verano era bien distinto, pero pronto comenzaron los problemas económicos. Plantilla y trabajadores aguardan 2019 para que el club abone sus nóminas, ya que apenas han cobrado una cuarta parte de lo estipulado. La crisis económica conlleva la deportiva, ya que varios jugadores se han ido y el míster (David Páez) fue destituido. Pese a ello, los 'supervivientes' están dando una lección y han acabado dos puntos por encima del descenso.



Lebrijana: Su potencial invita a que esté más arriba

La Lebrijana puede catalogarse como una de las decepciones. La Balompédica se quedó a un paso de los 'play off' la pasada campaña y con Joaquín Hidalgo en el banquillo, el conformismo nunca se instalará en el vestuario albiceleste, pero por una razón u otra, la Lebrijana no ha arrancado. Ranchero, Sosa, Lúa, Alain; refuerzos que han llegado como Robe o Juan Benítez; o irrupciones como Panadero invitan a pensar que hay más madera de la que arde. 17º con un partido más.



Gerena: Paga las consecuencias de una gris planificación

El Gerena erró el tiro en verano. Cambió radicalmente su filosofía respecto a la pasada temporada y el equipo dirigido por Juan Antonio Márquez 'Cachola' ha pagado las consecuencias. La mejor noticia es que no ha entrado en descenso, pero en uno de los Grupos X más duros que se recuerda, apostó por un plantel joven e inexperto en la categoría. La goleada sufrida ante el Betis Deportivo sirvió para abrir los ojos, aunque recomponer un equipo en plena Liga es difícil. Además, jugadores importantes como Rioja o Valencia se han ido.



Coria: Olvidado su gran inicio, acaba en plazas de descenso

¿Puede ocurrir que un equipo que haya acabado en descenso la primera vuelta peleara por los 'play off' al comienzo de Liga? La respuesta es sí tratándose del Coria. El gran comienzo de los ribereños le llevó a estar empatados a puntos con el cuarto en la J6, pero con el transcurso de las semanas han aparecido dos hándicaps: esta campaña el Coria cuenta con un plantel más inexperto que en años anteriores; y las lesiones. Hoy, ante el Xerez CD, cuenta con hasta seis bajas por lesión.



Sevilla C: Ha tomado aire y promete dar 'guerra'

El Sevilla C de Paco Peña ha vuelto a recobrar la filosofía de hace varios años de un segundo filial extremadamente joven. Lo ha pagado caro durante las primeras 21 jornadas, pero dos victorias en las tres últimas jornadas del primer acto liguero han dejado a los sevillistas a tres puntos de la permanencia. Con una primera vuelta de rodaje y los fichajes que se esperan, no ha dicho su última palabra.



Cabecense: Necesita hacer pronto borrón y cuenta nueva

A diez puntos de la permanencia, el Cabecense necesita hacer una segunda vuelta notable si no quiere que se consume el descenso. A la espera de que se concreten fichajes, el 'Cense', que sufrió cambio de banquillo (Chesco por Falcón) ha promediado 0,66 puntos por partido, una media que debería elevarla en la segunda vuelta hasta 1,61, según los promedios actuales, si quiere permanecer en Tercera.