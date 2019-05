Arias (Arahal): "La gente no se lo cree todavía"

El Arahal vuelve a sonreír un año después de llorar un descenso impensable a Tercera Andaluza. Si bien en la primera parte del campeonato pasado peleó por estar en la zona noble, un desastroso tramo final de temporada, marcado por problemas internos, en el que sumó únicamente un punto en las últimas diez jornadas, llevó al equipo de La Campiña al descenso.

Hubo desbandada en el Manolo Jiménez, una situación comprometida con la que tuvo que lidiar José Antonio Arias, el entrenador elegido para volver a hacer del Arahal un equipo, con el que ha ascendido en el Grupo III de Tercera Andaluza. "Cuando llegamos, me eché las manos a la cabeza", reconoce, señalando que la plantilla es completamente nueva: "El club fue claro conmigo y me dijo que el objetivo era hacer un grupo. En ningún momento se habló de ascenso. La plantilla del año pasado acabó quemada y nadie quiso seguir. Hubo que hacer un equipo; cerca del noventa por ciento de los jugadores son de Arahal, muchos de ellos, incluso, no jugaban hace tiempo, a los que les sumé algunos que incorporé de Alcalá y Sevilla. Por ello, no me lo esperaba y la gente no se lo cree todavía".

El técnico de Alcosa, nutrido en el fútbol regional en equipos como el Calavera, Brenes, Carmona o Rinconada, tuvo que cambiar su idea (gusta de un estilo combinativo, de posesión) por una filosofía práctica cuyos réditos han sido grandes. "Mi intención era jugar al fútbol, pero tenía otros mimbres. Me adapté. El compromiso del equipo (la plantilla no cobra) es extraordinario. Tuvimos claro que la primera consigna era mantener la portería a cero. Los primeros partidos los ganábamos 1-0 o 0-1. Nos decían el Atlético o el Getafe, pero el equipo fue cogiendo confianza. Y del 1-0 o 0-1 se pasó a las goleadas, siendo ahora el conjunto más realizador. El equipo presiona, tiene posesiones rápidas y es una bala cuando recupera. Lo que han hecho es una pasada", declara un orgulloso José Antonio Arias, cuya intención es continuar la próxima temporada en el conjunto arahalense, aunque asegura que ahora tiene otro objetivo que cumplir: "Queremos ser campeones".