Por una Lebrijana que "se deje el alma"

A más de un aficionado de la Lebrijana se le hará raro cuando acuda al primer partido de su equipo y vea que en el banquillo local no está Joaquín Hidalgo. No es para menos, porque el entrenador sanjuanero ha estado los últimos ocho años dirigiendo a la Balona, un caso tan extraño como meritorio no sólo en el balompié provincial, sino en cualquier ámbito futbolístico.

Pero Hidalgo es pasado desde el mes de mayo, y el presente y el futuro de la Lebrijana se escriben bajo el dictado de Pepe Bermúdez. "Es verdad que resulta raro hablar de alguien tantos años en un banquillo, por eso esto es un reto para mí. Joaquín lo hizo muy bien, pero cada uno tiene sus formas y el mío es un proyecto nuevo", explica el actual preparador de la Lebrijana, que admite no haber hablado con su antecesor, a la vez que señala desembarcar en "un pueblo muy futbolero": "Desde la distancia, siempre he visto que en Lebrija los partidos son competidos; ha sido un equipo aguerrido y con carácter".

Así las cosas, Bermúdez llega al Municipal con una idea distinta a la de años anteriores. "Yo puedo aportar ilusión, trabajo, ganas... Y es lo que me ha transmitido el club y la afición. Mis equipos han tenido esto por encima de todo, y me gusta que en los partidos se imprima intensidad y carácter, lo cual se gana en el día a día", aclara el míster jerezano, que desvela qué tipo de conjunto anhela: "Quiero gente joven y con ganas, y gente veterana con la misma ilusión de siempre. Ahí estará el éxito, si somos capaces de conjuntar ambas cosas".

Olvidado ya el complicado curso pasado con el Arcos, Pepe Bermúdez cuenta los días para empezar a dirigir a la Lebrijana, teniendo en mente que "lo primero será la permanencia", la cual estima "en 48-50 puntos", una meta que espera lograr "con el aficionado yéndose a su casa con el equipo dejándose el alma".



Fran y Juan Carlos, también albicelestes

No pierden el tiempo en el Municipal de Lebrija en la confección de la plantilla que tendrá Pepe Bermúdez a su disposición a partir del próximo lunes, fecha de inicio de la pretemporada. Al respecto, el técnico jerezano contará con dos nuevos fichajes, que son los de Fran y Juan Carlos.

El primero es un delantero sub 23 que el año pasado firmó doce goles con el Guadalcacín, mientras que el segundo es un experimentado centrocampista que procede del Conil. "Vamos despacito pero intentando no equivocarnos", explica Bermúdez en cuanto a la política de altas.