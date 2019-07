El Torreblanca quiere más

El Torreblanca se convirtió la pasada temporada en el tercer equipo de la ciudad. Con su ascenso y permanencia en División de Honor, hizo historia, aunque no se conforma... "Mi objetivo es mejorar lo del año pasado (quedó undécimo). Si no, no sería honesto como técnico. Queremos más. No estaría contento si me conformo", señaló José Antonio Lara, entrenador blanquiazul, muy satisfecho de cómo ha transcurrido la primera semana de pretemporada:

"Estoy muy contento. Comenzamos el martes y hemos hecho tres sesiones. Los fichajes me han causado una gran impresión. Estoy muy contento. Pienso que hay mejor plantilla que la pasada temporada; considero que es más competitiva".

Lara, orgulloso de que jugadores como Vilches o Bellido, con ofertas superiores en lo económico, hayan apostado por continuar. "Dice mucho del club y el vestuario", apuntó, deseando que: "Confío en comenzar la Liga con una dinámica positiva".

- Óscar Mamani, ex del Mairena, está a prueba

Lara se felicita por la recuperación de jugadores importantes para la medular. El pasado año, ante la grave lesión de Julio y la falta de continuidad de Seda, hizo que reconvirtiera a Contreras de pivote. Este verano ha recuperado a un puntal importante como Carlos Lozano, aunque el míster torrealbense guarda un as en la manga: Óscar Mamani. El argentino, ex del Mairena, está a prueba y está causando una gran impresión.