Pedro Carrión, antes y después en el fútbol modesto

Que Pedro Carrión cuelgue las botas significa ponerle fin a una carrera de casi 30 años. El de Cártama deja de jugar... aunque no el fútbol.

- ¿Por qué se retira?

- Había opciones de seguir, incluso en el Antoniano otro año, pero también de trabajar en el mundo del fútbol. Tengo carnet de entrenador Nivel 3 y eso me ilusiona.

- ¿Tienen algo que ver sus 41 años?

- Desde los 30 años he jugado por ilusión, por ganas y porque el físico me respetaba. Es verdad que la edad está ahí, pero al salir al campo me olvidaba y corría como uno de 20.

- ¿Cuándo decide dejarlo?

- No ha habido un día concreto, aunque últimamente pensaba más como entrenador, ser una herramienta para él.

- ¿Y qué cree que echará más de menos?

- El día a día. Han sido casi 30 años en los vestuarios, así que echaré de menos personas y momentos. Ya está siendo duro ver a los equipos entrenar y empezar a competir...

- Empecemos con un pequeño test. Por ejemplo, con qué partido de su carrera se quedaría...

- He jugado ocho liguillas de ascenso, previas de Liga de Campeones y de Europa League y no es fácil elegir. Recuerdo el San Fernando-Laudio (11/12) o el Alcalá-Corralejo (09/10), en los que conseguí ascender. Pero también hay partidos que te dejan una espina clavada y de los que se aprende, como el Levante B-Sanluqueño (14/15).

- ¿Un gol?

- También han sido muchos... Los que metí con el Alcalá al Corralejos en la fase de ascenso y al Algeciras en su campo para coger el liderato de la Liga, y el que hice con el Antoniano el año pasado para iniciar una remontada contra el Recre B. Había que ganar para ser líderes.

- ¿Un estadio?

- El Bahía Sur, de San Fernando.

- ¿Un rival?

- Siempre hay rivales especiales, pero me quedo con Balompédica Linense y Algeciras.

- ¿Un entrenador?

- Antonio Iriondo. Por su forma de ver el fútbol y por sus principios ofensivos. No hay un entrenador en superior categoría que tenga eso tan trabajado. Me gusta la filosofía que tiene del fútbol, alegre, parecida a la filosofía de vida.

- ¿Y compañeros?

- También son muchos (ríe). Ángel Luis Catalina, con el que coincidí en Los Barrios, primero, y en el Alcalá, después, y que ha tenido una carrera parecida a la mía; y Ñoño, con el que jugué en el San Fernando, vivíamos juntos y nos llevábamos toda la semana hablando sobre cómo celebrar los goles. Pero hay muchos compañeros, podría hacer tres o cuatro equipos de amigos.

- Usted ha jugado en Málaga B, Torredonjimeno, Tomelloso, Don Benito, Los Barrios, Alcalá, San Fernando, Sanluqueño, Europa, Xerez C.D. y Antoniano...

- Y en el Atlético Estación y en el Cártama, ambos de mi localidad y en los que empecé.

- Cierto. Quería preguntarle si, después de haber estado en tantos equipos de Segunda B y Tercera, jugar tantos partidos y marcar tantos goles, le ha quedado algo por hacer.

- Poco. Quizás, haber jugado en categoría superiores, pero he disputado eliminatorias de Europa League en Suecia o Armenia, he disfrutado de ascensos y he participado en muchas liguillas. Me ha quedado poco por hacer, la verdad, he tenido una carrera dilatada.

- Lo ha dejado caer: ¿por qué cree usted que Pedro Carrión no ha llegado a jugar en categoría superior?

- Pues influyen muchas cosas. El cambio que supone salir de un filial, como yo hice en el Málaga, cuando se apunta tanto. Uno sale joven, se va de casa y sin participar en el primer equipo, sin que te den esa oportunidad. Siendo uno joven se equivoca en algunas cosas, y lo importante, que es aprender a tener madurez futbolística y personal, me ha llegado tarde. Muchas cosas me empezaron a llegar con 28 años.

- Y ahora... ¿qué?

- Hay proyectos para trabajar paralelamente con el futbolista, para estar cerca de él y enseñarle. Sobre todo hay uno que me ilusiona mucho, pero del que no puedo decir nada. Seguir ligado al fútbol es mi sueño, para que la retirada no me sea difícil.