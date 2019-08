Una 3ª Andaluza con forma definida

Pues se puede decir que, desde ayer, la totalidad del fútbol provincial sevillano sénior ya tiene forma para la 19/20. La delegación sevillana de la Real Federación Andaluza de Fútbol celebró este martes el sorteo del calendario de la mencionada categoría, la última del balompié regional, donde participarán 54 equipos repartidos en tres grupos de 18 conjuntos cada uno.

La pelota echará a rodar el 15 de septiembre y ya no se detendrá hasta el 24 de mayo del año que viene, y el sistema de competición es el mismo que el de cursos anteriores: suben a Segunda Andaluza los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores terceros, ocho escuadras en total, mientras que no se producen descensos al no haber ya categoría más baja.

Cabe decir que la composición de los grupos ya se conoció la semana pasada, y que hasta ayer sólo había tenido lugar una modificación, que fue la de pasar a Los Molares del Grupo III al II por la retirada del Cantillana, encuadrado en este último.

En cuanto a nombres propios, la Tercera Andaluza contará la próxima campaña con ilustres como Marinaleda, Estepa Industrial, Villanueva, Gilena, Calavera, Brenes, Carmona, Bormujos, Marchena, Huévar, Benacazón, San Martín o Ciudad Jardín, equipos que no hace mucho andaban en categorías superiores, algunos incluso en Tercera, mientras que otros como Oduciarosal o Ciudad de Alcalá de Guadaíra son de nuevo cuño. Por otro lado, y contando con este último conjunto, que lo es del Alcalá, habrá siete filiales en total.

Derbis en Lebrija o Alcalá de Guadaíra o encuentros de rivalidad por localidades cercanas serán también el picante de una Tercera Andaluza de emociones.