'Footters' mantiene vivo nuestro fútbol

La delicada situación por la que está pasando España debido al coronavirus está sacando lo mejor de nuestra sociedad. El ingenio y la solidaridad abundan tanto para entretener como para ayudar. La televisión del fútbol modesto, 'Footters', es una de las plataformas que ha adoptado una medida solidaria.

Con el lema #ElPartidoDeLasCinco, ofrece gratuitamente un encuentro cada día de Segunda B o Tercera en sus redes sociales. "El fútbol ha tenido que parar, pero eso no significa que tengamos que dejar de verlo. Encima estamos en una situación en la que todos tenemos que arrimar el hombro para ayudar a la gente a que esta cuarentena pase de la mejor manera posible, así que pensamos sacar contenidos de manera gratuita, como hacen los cantantes o escritores, para entretener desde nuestro lugar, que es el fútbol de Segunda B y Tercera", explica Julio Muñoz, director de comunicación de 'Footters'.

Una iniciativa que ha sido respaldada por los clubes. Entre Facebook y Twitter, unas 5.000 personas están siguiendo los choques: "Los aficionados nos están pidiendo partidos que quieren que volvamos a emitir, los jugadores... Son 5.000 personas que están en casa entretenidas durante 90 minutos, esa es nuestra recompensa".

Además de con #ElPartidoDeLasCinco, la plataforma televisiva ha multiplicado su actividad en las redes sociales haciendo uso del ingenio y, por lo tanto, la comunidad incluso ha crecido. "Teníamos claro que la competición ha desaparecido pero el fútbol no, así que no íbamos a hacerlo nosotros. Estamos jugando con nuestra comunidad, ofreciéndoles contenidos para divertirles, por ejemplo, en TikTok, y recuperando golazos. No solo no estamos reduciendo comunidad, sino que la estamos ampliando a un ritmo mayor que el habitual", afirma Julio Muñoz.

Con las competiciones de Segunda B y Tercera suspendidas 'sine die', 'Footters' no puede ofrecer contenido en directo y, por ende, no puede cumplir con el producto que oferta. De esta forma, la empresa ha apostado por la lógica: el cobro a sus usuarios ha sido pausado.

"Es verdad que otras plataformas que dan deporte en directo no han tomado esta medida y siguen cobrando las suscripciones activas, pero para nosotros, era una cuestión de ética y, por qué no, de empatía. A mí, como usuario de una plataforma, no me gustaría que me siguieran cobrando en una situación como esta. Lo hemos pausado todo y estamos orgullosos de que nuestros suscriptores, en tiempos tan raros, no tengan que estar preocupados por si les han cobrado algo que les puede parecer injusto. Es más, le estamos dando contenido nuevo, como la serie #Balompédicos, con los pagos suspendidos. ¡Faltaría más!", esgrime el jefe de comunicación. Para finalizar, Julio Muñoz refleja el sentir de todos: "Ahora mismo hay algo más importante que saber qué ocurrirá con las competiciones de Segunda B y Tercera: la salud de todos".