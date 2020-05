Ibarburu, Cazalla, Atlético Central y Demo ya disfrutan de Primera Andaluza

Por fin la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) se pronunció acerca del fútbol autonómico y provincial, y tanto la Segunda Andaluza como muchas otras categorías y campeonatos ven la luz al final del túnel sobre su resolución.

Después de la confirmación formal del Juez Único y del Comité de Competición y, a falta de la aplicación del punto extra como premio al juego limpio en dicho campeonato doméstico, el nombre de los clubes que ascienden de categoría a Primera Andaluza ya está certificado: Ibarburu, Cazalla de la Sierra, Atlético Central y Demo son los conjuntos que, tras el obligado parón por la pandemia de la COVID-19, promocionan a la máxima liga provincial de forma directa y sin disputar los nueve partidos restantes que quedaban de campaña.

"Creo que es la solución más justa al problema que ha surgido. Estamos viviendo una situación excepcional y, para ello, hacen falta soluciones excepcionales", comentan Paco Peralta, técnico del Ibarburu, y Manuel Pinelo, del Cazalla, los dos ascendidos del Grupo I. Siguen la misma tónica los entrenadores del Atco. Central y del Demo, Jesús Pérez y Pedro Díaz, respectivamente. "Ninguna resolución contenta a todo el mundo. Entendemos que al que se quede a las puertas, no le guste. Pero creemos que es lo más justo. Se le da el premio de no descender a los que están abajo, los que están en tierra de nadie se quedan con lo que tenían, y los que estamos arriba, llevamos toda la temporada ahí. Podrían haber sido otros los que estuvieran en los puestos de ascenso, pero, después de 25 partidos, el que está ahí se lo merece. Es un premio y una valoración al trabajo, sacrificio y esfuerzo de estos meses", apuntan ambos. Y es que ninguno de los cuatro barajaba la idea de dar por nula la temporada. Aunque no estuviera en su mano, tanto Peralta y Pinelo, como Jesús Pérez y Pedro Díaz, coinciden también en lo injusto que hubiera sido anular la campaña 2019/20 con un 75% disputada, afectando ya no solo a lo deportivo, sino al ámbito de los gastos económicos, con el tema de las fichas, desplazamientos, etc.

Con el billete hacia Primera Andaluza ya sacado, los cuatros echan la vista atrás seis meses para analizar y evaluar de forma muy positiva lo realizado sobre el terreno de juego, jornada tras jornada, entrenamiento tras entrenamiento y la evolución que sufrieron sus equipos en una liga y unos grupos, "de los más complicados y competitivos de los últimos años".

En el Grupo I, el campeón ha sido el Ibarburu del ya mencionado Peralta, con 54 puntos. Los blaugranas rapidamente se asentaron en la zona noble de la tabla con doce victorias consecutivas, las cuales le permitieron liderar la clasificación la mayor parte del campeonato. En la jornada 7 ya tenían el liderato y apenas lo perdieron un par de semanas con cuatro pinchazos que supieron sobrepasar. "La clave de nuestro equipo ha sido la regularidad. Esa dinámica buena tan a largo plazo te permite recuperarte más rápido cuando caes derrotado. Hemos sabido manejar los partidos, gestionar bien el balón, generar muchas ocasiones y ser sólidos a la vez. Todo ese conjunto, sumado al trabajo, a la asistencia y disponibilidad de la plantilla, las facilidades de las directiva, etc. han desembocado en un gran proyecto que viene desde el año pasado y que continúa", declara. Además, los nazarenos son el conjunto más goleador con 56 goles, gracias, en gran parte, a las goleadas anotadas (2-6 al Olivarense o 5-0 al Espartinas) y al pichichi de la categoría, Jorge Guerra (22 tantos en 23 encuentros).

Con los mismos puntos se sitúan los cazalleros como segundos clasificados. De la mano de Pinelo también se han mantenido a lo largo del curso dentro o muy cerca de los puestos de ascenso. Junto al Puebla, ha sido el otro candidato claro, aunque no los únicos. "Camino Viejo, Mosqueo... hay muchos equipos muy bien trabajados. Pero nuestro trabajo es el que ha tenido sus frutos. Es un orgullo ascender con el equipo del pueblo a una categoría en la que nunca había estado. Es histórico. Practicamente, somos todos de aquí, como una gran familia y eso hace que sea aún más especial. Esa piña provocó que siempre estuviéramos enchufados y, si no se hubiera parado, estoy seguro de que hubiéramos logrado grandes cosas sobre el césped. Además, todavía queda el punto extra por el juego limpio. Nosotros valoramos mucho la educación y formación del futbolista, por lo que, quién sabe y no sería la primera vez, puede que nos lo llevemos y seamos campeones. A mí no me preocupa, estoy tranquilo con el objetivo logrado, pero a los jugadores les hace ilusión", considera. Cierran el curso como el equipo menos goleado con solo 15 goles en su contra y 12 choques sin perder.

En cuanto al Grupo II, el mejor ha sido el plantel de Jesús Pérez. Los albinegros han campeonado en la liga con 60 puntos, con sólo tres derrotas y seis triunfos en las últimas seis citas. A pesar de caer derrotado con el Demo en la segunda vuelta, el Atco. Central se ha mantenido firme en la cabeza de la tabla durante casi todo el curso y siendo muy fiable contra sus rivales directos (empataron 3-3 con el Nervión con un futbolista menos y luego le ganaron en la vuelta). "Los partidos contra el Demo eran demasiado cerrados. Nos influía su estilo de juego y uno nos lo llevamos nosotros, y otro ellos. Estaba todo muy igualado. Valoro mucho su trabajo, pero por propuesta, me quedo con la del Nervión, que va más ligada a la nuestra. Cualquiera de los tres era merecedor de este ascenso. Por suerte y por trabajo hemos sido nosotros, y solo pensamos en seguir creciendo como club", apunta. Tres puntos menos (57) son los que llegó a acumular en su casillero el Demo para adjudicarse la segunda plaza de este segundo grupo. La entidad rojilla también ha vivido en la parte alta en constante disputa con los nervionenses, y aunque cayeran ante ellos, la dinámica ascendente de nueve choques saliendo victoriosa (incluyendo el 2-0 al Atco. Central y la mayor goleada del campeonato con un 1-8 a El Tinte de Utrera) hicieron que se metiera en el ascenso. "La temporada ha sido de diez. Veníamos de una mala y tuvimos que hacer un grupo nuevo. Los chavales se adaptaron rápido y se involucraron bastante. Hemos ido de menos a más y con el transcurso de los partidos, creo que lo hubiéramos conseguido igual. Era fundamental lograrlo y haremos ruido la campaña que viene", manifiesta el técnico del cuadro de San Jerónimo, el más goleador con 64 tantos y con el pichichi, el mediapunta Israel Poza (18 goles y 19 asistencias).





El ascenso, confinados

Los cuatro han vivido una experiencia similar logrando el éxito en plena cuarentena, por lo que concuerdan en la "alegría a medias por el hecho de no poder ganárnoslo sobre el verde y celebrarlo en persona toda la plantilla junta. Ya habrá tiempo. Esta incertidumbre se ha aclarado, y ya podemos sentarnos, vislumbrar y planificar algo el futuro", concluyen.