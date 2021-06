David Carmona se despide del Betis Deportivo.

David Carmona se convierte en la tercera salida del Betis Deportivo. Así lo ha anunciado él mismo a través de sus redes sociales, corriendo la misma suerta que Julio Alonso y Carlos Marín, a los que se unirá en las próximas fechas el portero Eric Ruiz. Justo un año después de firmar, y tras haber realizado una temporada destacada, el futbolista se ha despedido del club y de la afición a través de una carta.

La despedida de Carmona

"Nunca llegué a imaginar que nuestros caminos llegarían a unirse, pero hoy puedo decir que me siento orgulloso de que así haya sido.

La vida y el fútbol me han enseñado que no existe ningún camino establecido, que se forma camino al unísono que caminas, y quiero que sepáis que estos pasos a vuestro lado los recordaré con mucho cariño. Pocos saben lo que esta etapa ha significado para mí. Una etapa donde he conocido a personas increíbles, que me han arropado en los momentos de dudas, que me han acompañado en mis momentos de pena y de alegría y que me han hecho mejor persona y mejor futbolista. Habéis sido imprescindibles para mí.

Gracias por tratarme con respeto. Un respeto que yo siempre os he tenido cuando defendía otros colores y cuando he estado defendiendo los vuestros. El fútbol es mi pasión y lucharé por ella allá donde me brinden la oportunidad de poder hacerlo, siempre con profesionalidad y respeto, algo imprescindible no solo en este deporte sino en la vida.

Para mí ha sido una suerte formar parte del mejor Betis Deportivo de la historia en una temporada que quedará para el recuerdo de un camino que aún está por trazar. Gracias y suerte en el futuro. David Carmona".