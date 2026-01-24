El Ajax entra en la puja por Carlos Vicente y agita el mercado del Alavés

El Ajax vuelve a situar a Carlos Vicente en el centro del mercado invernal. El extremo del Deportivo Alavés, pieza clave para Coudet y máximo goleador del equipo, vuelve a estar en la agenda del club de Ámsterdam cuando entramos en la semana final del mercado invernal

El mercado invernal avanza sin ruido excesivo en Vitoria, pero con una calma cada vez más frágil. El Deportivo Alavés sabe que su margen de maniobra es reducido y que cualquier movimiento puede tener consecuencias directas sobre el rendimiento del equipo. En ese escenario reaparece un actor conocido: el Ajax, que ha vuelto a activar su interés por Carlos Vicente, uno de los futbolistas más determinantes del conjunto babazorro.

El club neerlandés, tercero en la Eredivisie y ya fuera de la Champions League, considera que el extremo aragonés encaja en su nuevo plan deportivo tras la salida de Raúl Moro rumbo a Osasuna. Desde Países Bajos se señala que Vicente es el perfil elegido para ocupar ese vacío, una información adelantada por Ángel García, que sitúa al Ajax de nuevo en la carrera por el jugador. No es un interés nuevo: los contactos se remontan a varios mercados atrás y ahora encuentran un contexto distinto.

Un futbolista cada vez más cotizado en Vitoria

A sus 26 años, Carlos Vicente se ha consolidado como el activo más atractivo del Alavés. Tiene contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 20 millones de euros, cifras que marcan cualquier conversación. En Mendizorroza son conscientes de que el escenario es delicado: vender a un jugador clave aliviaría tensiones económicas, pero debilitaría de forma notable a un equipo que pelea en la zona baja.

El interés del Ajax no llega solo. El Birmingham City, desde el Championship inglés, también ha sondeado la situación del extremo en este mismo mercado. Ya lo había hecho en verano, igual que otros clubes como Benfica u Olympiacos. Entonces, el Alavés pidió cerca de 10 millones para sentarse a negociar y terminó blindando al futbolista en agosto, exigiendo cifras próximas a la cláusula. La postura no ha variado de forma sustancial este invierno.

El contexto del Alavés condiciona cualquier decisión

El problema para el club vitoriano no es solo decidir si vende o no. Es qué hacer después. La dirección deportiva tiene identificadas varias necesidades, un central, un extremo izquierdo y un delantero, pero la falta de salidas complica cualquier incorporación. Las situaciones de Maras, Diarra y Mariano, fuera por decisión técnica, bloquean operaciones y reducen la flexibilidad del club.

En ese contexto, desprenderse de Carlos Vicente supondría abrir una puerta, pero también asumir un riesgo deportivo elevado. Eduardo Coudet lo considera una pieza estructural y su salida obligaría a rehacer parte del plan ofensivo en plena temporada.

Números que sostienen su importancia

Los datos refuerzan su peso en el equipo. Vicente suma 9 goles en 24 partidos oficiales esta temporada: 4 en LaLiga y 5 en Copa del Rey. Es el máximo goleador del Alavés y, además, el único futbolista que ha disputado todos los encuentros del curso. Aunque su tiempo de juego bajó en algunos tramos, llegó a encadenar cinco jornadas como suplente, su rol nunca ha dejado de ser central.

En las dos últimas jornadas, ante Villarreal y Atlético de Madrid, volvió a la titularidad y respondió con un rendimiento alto, aportando profundidad, desborde y amenaza constante por la banda derecha. Su capacidad para estirar al equipo y generar ventajas es una de las pocas certezas ofensivas del Alavés.

El Ajax, ahora con Jordi Cruyff al frente de la dirección deportiva, busca piezas que combinen rendimiento inmediato y margen de crecimiento. Vicente cumple con ambos requisitos y, además, ya está adaptado a un contexto competitivo exigente.

Una decisión que marcará el final del mercado

En Vitoria, la sensación es de espera tensa. Nadie quiere precipitarse, pero todos saben que los últimos días de mercado pueden cambiarlo todo. La continuidad de Carlos Vicente es, ahora mismo, una de las claves que definirán el rumbo del Alavés en la segunda vuelta.

Si el Ajax aprieta y se acerca a las cifras exigidas, la decisión será inevitablemente estratégica: asegurar estabilidad económica o proteger el rendimiento deportivo. Mientras tanto, el ‘7’ sigue siendo titular, protagonista y foco de miradas. El desenlace, como tantas veces en enero, dependerá del equilibrio entre necesidad económica y deportiva.