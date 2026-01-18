Antonio Blanco regresará al once titular en el Metropolitano para liderar el centro del campo del Alavés

El capitán del conjunto de Coudet volverá a partir de inicio ante el Atlético de Madrid tras jugar solamente seis minutos en el duelo de Copa del Rey, en un momento de la temporada en el que el andaluz es el segundo jugador con más recuperaciones de LaLiga EA Sports

El Alavés visita hoy al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la jornada 20 de LaLiga EA Sports. Los de Coudet se enfrentarán a los de Simeone con el objetivo de lograr un triunfo que no consiguen en el campeonato doméstico desde el seis de diciembre, con la victoria ante la Real Sociedad en Mendizorroza. De esta manera, el equipo babazorro, que ya está en cuartos de final de Copa del Rey, se encomendará a Antonio Blanco, el capitán, que es el segundo jugador con más recuperaciones del torneo.

Antonio Blanco, un mediocentro con registros de altura en LaLiga

Antonio Blanco cuenta las horas para pisar el césped del Metropolitano y disputar el choque contra el Atlético de Madrid. En este sentido, Coudet, que analizó el duelo ante los de Simeone en rueda de prensa, volverá a apostar por el capitán del Alavés en el once titular, ya que viene de descansar en el duelo de octavos de Copa del Rey contra el Rayo Vallecano, donde tan solo disputó seis minutos. Por ello, el andaluz llega a la capital de España siendo el segundo jugador con más recuperaciones de LaLiga EA Sports y cuenta con un 84.4% de precisión en el pase, mejorando el dato de otros futbolistas de alto nivel como Dani Olmo, Fermín, Álex Baena, Jauregizar, Comesaña y Moleiro. Por otro lado, el jugador de 25 años ha registrado 833 pases, teniendo más incidencia en el juego que Bellingham, Arda Guler, Pablo Barrio o Fornals. De esta manera, todo apunta a que el de Montalbán será uno más en la alineación que disponga el técnico argentino para que el equipo babazorro logre un triunfo en el campeonato doméstico más de un mes después.

Por otra parte, Antonio Blanco es el segundo jugador con más intercepciones de LaLiga con 31, tan solo por detrás de las 32 que lleva Jaureguizar en el Athletic Club. Además, el capitán del Alavés ha registrado 108 recuperaciones en el conjunto de Coudet, superando a futbolistas de la talla de Sancet, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Koke, Amrabat, Fornals, Moleiro o Bellingham, entre otros. El de Montalbán, a su vez, es el jugador del campeonato doméstico que más duelos defensivos, en el uno contra uno, ha ganado, con 21, superando a estrellas de Atlético de Madrid, Real Betis, Barcelona o Real Madrid como Koke, que lleva 12, Fornals, con 8, Frenkie de Jong con 4 o Valverde, con 15.

Antonio Blanco, en un momento de forma envidiable en el Alavés

Además, Antonio Blanco, en una entrevista a ESTADIO Deportivo, reconoció su gran momento de forma actualmente en el Alavés: La verdad que me siento muy cómodo en el rol que estoy con él, siendo un jugador importante. Al final creo que la idea de juego que tiene va mucho con lo que yo pienso y con mi juego. Desde que ha llegado he crecido mucho y estoy en un momento muy bueno, el equipo y yo creo que será importante. Lo que necesitamos es estar todos los jugadores al 100% y dar nuestra mejor versión porque al final el beneficio va a ser para el equipo. Estoy en un momento bueno y espero seguir durante toda la temporada y ayudar al equipo, que al final es lo más importante".