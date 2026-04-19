Quique Sánchez Flores no se fía del Madrid: "Pese a su momento, te llevan al límite"

Quique Sánchez Flores advierte del reto en el Bernabéu y alerta de un partido de máxima tensión ante un Real Madrid irregular pero siempre peligroso para el Alavés

El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha dejado claro que su equipo intentará llevar el partido ante el Real Madrid a un escenario incómodo para los blancos. El entrenador subraya que, si el ambiente no resulta complicado para el rival, “lo será para nosotros”, en referencia a la dificultad de jugar en el Santiago Bernabéu.

El preparador madrileño reconoce que el calendario ha obligado a su plantilla a ajustar la preparación, aprovechando los días entre partidos para trabajar aspectos tácticos y mentales, especialmente de cara a un tramo final de temporada muy exigente.

Un Real Madrid irregular pero de máxima exigencia

A pesar del momento inestable del conjunto blanco, el técnico del Alavés no se confía. Considera que el Madrid, incluso en su peor versión, es capaz de llevar a cualquier rival al límite durante los 90 minutos.

Sánchez Flores insiste en que será fundamental saber interpretar los distintos momentos del encuentro, destacando la importancia de resistir hasta el tramo final: “llegar bien a los últimos 15 o 20 minutos será clave”, afirmó como uno de los grandes objetivos del plan de partido.

La lucha por la permanencia y la importancia de cada punto

El Alavés llega al choque con una dinámica positiva, acumulando varias jornadas sin perder, lo que ha reforzado la confianza del grupo. Sin embargo, la zona baja de la tabla sigue muy ajustada, con múltiples equipos implicados en la lucha por la permanencia.

El entrenador recordó que la igualdad ha sido constante durante toda la temporada y que la diferencia de puntos entre varios equipos es mínima, lo que obliga a mantener la regularidad sin distracciones.

Defensa, eficacia y control mental

Uno de los focos principales del trabajo reciente ha sido la mejora defensiva. Aunque el equipo genera buenas sensaciones, el técnico reconoce que los goles encajados no siempre reflejan el rendimiento real del bloque.

Para Sánchez Flores, la clave pasa por mantener la portería a cero y mejorar la gestión emocional de los partidos, especialmente tras marcar o en momentos de dominio. Considera que esos detalles pueden marcar la diferencia en la lucha por la salvación.

Gestión de plantilla y mirada al futuro inmediato

El Alavés afronta el tramo decisivo con algunas dudas físicas, aunque con la mayoría de la plantilla disponible. Jugadores como Lucas Boyé ya están recuperados, mientras que otros como Carlos Benavídez continúan su proceso de recuperación.

El técnico insiste en no mirar más allá del siguiente encuentro, evitando cálculos sobre la permanencia. Su mensaje es claro: partido a partido y sin depender de otros resultados.

Un rival de élite con nombres determinantes

Pese al momento del Real Madrid, Sánchez Flores recordó el nivel individual del conjunto blanco, con jugadores capaces de decidir encuentros en cualquier acción. Por ello, insiste en que el Alavés necesitará una actuación prácticamente perfecta y una dosis de fortuna para competir en el Bernabéu.

El objetivo final del técnico es que su equipo mantenga la identidad competitiva y llegue con opciones reales al tramo decisivo del partido, donde cree que se definirá gran parte del resultado.