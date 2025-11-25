Dani García defiende a Nico Williams: "﻿Tomó la decisión correcta al quedarse en el club de su vida"

El mediocentro de Olympiacos, ex del Athletic, que también ha sufrido la pubalgia, conoce por lo que está pasando el extremo; también ha respaldado su elección de continuar en el Athletic no fichando por el Barcelona y espera "que se recupere y vuelva a demostrar lo gran jugador que es"

Dani García, exfutbolista del Athletic Club y ahora en el Olympiacos bajo las órdenes de José Luis Mendilibar, ha pasado por los micrófonos de 'El Larguero' de la Cadena SER donde ha hablado del conjunto bilbaíno en una temporada que no ha comenzado como todos los aficionados rojiblancos esperaban, con irregularidad en LaLiga y un complicado camino en la Champions League.

Pero uno de los temas que más está de actualidad en el Athletic y que preocupa tanto al club como a los aficionados es el estado de salud de Nico Williams, aquejado de una pubalgia desde la pasada primavera y con la que viene lidiando día a día. Una lesión muy complicada de sobrellevar ya que el dolor viene y va por días, tal y como el propio Dani García ha relatado y que ha sufrido en sus propias carnes hasta tres veces sin tener que pasar por el quirófano. "La he tenido de dos tipos, la de aductor y la de abdominales. Hay que ponerse en manos de gente que sabe de esto. Me lo curaron a base de trabajo y ejercicios, y con alguna cosa invasiva", ha recordado el centrocampista.

De Nico Williams también se ha mojado sobre sus dos últimos veranos que han sido muy controvertidos y polémicos ante el fuerte interés del Barcelona en ficharlo, aunque finalmente el futbolista decidiera continuar en el club de su vida. Dani García ha admitido que no ha debido ser una situación fácil de llevar para un futbolista tan joven y con tanta presión tanto del lado rojiblanco como del azulgrana. "Son decisiones complicadas de tomar y de defender. Nico tomó la decisión correcta al quedarse en el club de su vida y dar ejemplo como Muniain y De Marcos, que siempre se han fijado en ellos", ha recordado Dani García pues Nico finalmente acabó renovando con el Athletic por diez temporadas.

Nico Williams, un espejo para los jóvenes de Lezama

Por último, precisamente sobre ese contrato casi vitalicio del extremo rojiblanco, el mediocentro del Olympiacos ha resaltado la importancia que tiene porque puede ser un ejemplo para los futuros jugadores que salgan de Lezama. "Dentro de diez años se fijarán en Nico los chavales de Lezama", ha opinado para acabar deseando al internacional español una pronta recuperación para volver a ver su mejor versión sobre el terreno de juego: "Si no llega a ser por la pubalgia hubiese seguido demostrado lo gran jugar que es. Esperemos que se recupere y vuelva a demostrar lo gran jugador que es", ha apostillado.