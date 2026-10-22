El 'no' de Iraola al Liverpool: "El Athletic lo es todo para mí"

El actual entrenador del conjunto 'red' ha recordado que en su etapa como futbolista rechazó una oferta procedente de Anfield, donde Rafa Benítez había pedido su fichaje, por su sentimiento hacia el club rojiblanco, que meses atrás intentó traerlo de vuelta como relevo de Ernesto Valverde

A sus 44 años, Antoni Iraola se ha convertido en uno de los entrenadores más prestigiosos del panorama internacional. Después de tres exitosas temporadas en el Bournemouth, el vasco ha dado el salto este curso a un Liverpool que ha sumado un pleno de 9 puntos en las tres primeras jornadas de la fase Liga de la Champions, aunque en la Premier League solo es quinto, a nueve puntos ya del intratable Manchester City de Enzo Maresca.

Pero echando la vista atrás, el preparador de Usurbil ha recordado que ya en su etapa como futbolista tuvo la posibilidad de fichar por el club de Anfield. Fue uno de los muchos jugadores españoles en los que se interesó Rafa Benítez, que ocupó ese mismo banquillo durante seis campañas (entre 2004 y 2010) y llevó a tierras inglesas a Josemi, Antonio Núñez, Xabi Alonso, Luis García y Morientes, con los que conquistó la Champions, llegando luego otros como Pepe Reina, Fernando Torres, Albert Riera, Barragán o Arbeloa.

Rafa Benítez lo reconoce: "Yo lo quería"

"No sé cuánto de cerca estaba, pero yo lo quería", ha admitido sobre Iraola el entrenador madrileño de 66 años, actualmente en paro tras salir el pasado mes de mayo del Panathinaikos griego. Una versión confirmada por el actual técnico 'red', que desarrolló casi toda su trayectoria en el Athetic, a excepción de una campaña y media en en New York City, donde colgó las botas a comienzos de 2017, iniciando tras ello una carrera en los banquillos que le llevó en primer lugar al AEK Larnaca de Chipre, para hacerse luego un nombre en España al frente del Mirandés y el Rayo Vallecano, donde completó tres campañas.

"Tuve un par de momentos, creo que incluso después de que se fuera Rafa, pero el problema es que estaba tan contento en mi equipo... El Athletic lo es todo para mí", destacó en Amazon el ex rojiblanco, que llegó a militar durante 12 temporadas en el primer equipo bilbaíno tras formarse desde juveniles en su cantera, disputando 510 partidos en los que firmó 38 goles y 47 asistencias.

Ese sentimiento por el club vasco le hizo decir 'no' a la propuesta del Liverpool, que en cierto modo pilló por sorpresa al que fuese lateral derecho e internacional absoluto español en siete ocasiones. "Fue casi una vergüenza que un club como Liverpool pudiera pensar en mí, pero a mí me pasaba lo mismo que a muchos jugadores que juegan en el Liverpool y piensan: '¿Dónde vas a estar mejor que aquí?'", recalcó.

La diferencia con Xabi Alonso

Rafa Benítez, por su parte, también entiende que la especial filosofía rojiblanca le hiciera declinar la posibilidad de poner rumbo a la Premier League. "Para un jugador español ir a Inglaterra o al Liverpool era algo muy importante, pero entiendo que la gente del Athletic siente que es su hogar. Con Xabi Alonso, por ejemplo fue diferente", señaló sobre el ex centrocampista de la Real Sociedad, hoy entrenador del Chelsea.

Y mientras tanto, Edin Terzic en el alambre

Mientras tanto, en el Athletic se acrecientan las dudas en torno a su actual técnico, el alemán Edin Terzic, y estas palabras de Andoni Iraola habrán removido a buen seguro a no pocos aficionados, que sueñan con tenerlo en el banquillo de San Mamés. De hecho, ya fue uno de los favoritos para suplir a Ernesto Valverde, pero por ahora no se ha dado ese paso que muchos esperan en un futuro.