La "pena" de Sancet por la marcha de Valverde: "Es el mejor entrenador de la historia del Athletic"

El navarro calificó de "leyenda" al técnico rojiblanco y admitió que le echarán de menos, pero al mismo tiempo quiso pasar página para "ir a muerte" con el sustituto que acabe eligiendo el club de cara a la próxima temporada

El Athletic regresó a la senda de la victoria frente al Real Betis para volver a meterse de lleno en la concurrida pelea por Europa. Fue la mejor respuesta tras confirmarse días atrás que Ernesto Valverde no seguirá sentado en el banquillo de San Mamés la próxima temporada. Entre informaciones de probables sustitutos, el cuadro rojiblanco dio el do de pecho ante un rival de la zona alta para demostrar que quiere acabar de la mejor forma posible una campaña muy complicada que ha supuesto un gran desgaste para el 'Txingurri'.

Sancet volvió a marcar diferencias

Tampoco ha sido una temporada sencilla para Oihan Sancet, muy alejado de sus números del pasado curso. El navarro anotó un gol, el primero que consigue en jugada en LaLiga (solo había hecho dos de penalti) y volvió a ser ese jugador que marca diferencias en tres cuartos de campo con sus movimientos y conducciones. La grada le despidió con una ovación al ser sustituido. Pero lejos de querer acaparar los focos, tras el choque quiso acordarse de Valverde, que también le dedicó elogios.

“Todos sabemos de la importancia de Ernesto, lo que ha demostrando en todos estos años en el Athletic. Es una leyenda, creo que es el mejor entrenador de la historia del Athletic y así lo ha demostrado. Con mucha pena, le echaremos de menos seguro, pero esto sigue y el año que viene tendremos a otro y con él tendremos que ir a muerte para conseguir los objetivos", explicó.

Autocrítico con su rendimiento

En el plano personal, además, Sancet reconoció que no ha rendido como de él se esperaba hasta la fecha, después de que la pasada campaña firmarse 17 goles, 15 de ellos en LaLiga, alcanzando en la presente apenas cinco entre todas las competiciones. "Soy consciente de lo que puedo aportar al equipo. No ha sido la mejor temporada, ni mía ni del equipo", destacó, apostando no obstante por quedarse con el dulce sabor de la victoria ante los verdiblancos por lo que puede suponer para cambiar el chip.

"Ha sido un gran partido, lo hemos demostrado ganando a un gran Betis. Ojalá sea un punto de inflexión para terminar lo mejor posible la temporada. Salimos muy bien y podemos mirar a los puestos de arriba”, comentó, admitiendo al mismo tiempo que no fue sencillo cerrar el triunfo ante el empuje final del cuadro dirigido por Pellegrini.

El sufrimiento del Athletic

“No sabemos ganar sin sufrir, es el ADN Athletic. Está siendo una temporada un poco difícil. No esperábamos estar así a estas alturas, pero hay que mirar hacia delante. Lo importante era la victoria. Todos los partidos se nos acaban, no torciendo, pero sufriendo un poco. Al final hemos conseguido el objetivo que era ganar así que felices”, señaló, mostrando su alivio además por ver cómo el colegiado anulaba el tanto de Bakambu que suponía el empate: "Hemos agradecido que haya sido fuera de juego”.

En su caso, Sancet también tuvo que esperar a que el VAR validase su tanto, anulado en un primer momento por la posición de Iñaki Williams, que fue quien le dio el pase atrás para firmar su segunda asistencia del encuentro.