Flick eleva queja a la UEFA por el estado del césped del Metropolitano

El técnico alemán se mostró visiblemente contrariado por el estado del terreno de juego y así se lo hizo ver a un delegado del máximo organismo europeo

Hansi Flick expresó sus quejas a los emisarios de la UEFA por el estado del césped del Metropolitano.Imago

Se avecina nueva polémica de cara al partido de vuelta entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. La imagen del entrenamiento del cuadro azulgrana el día antes del choque dejó una imagen significativa, un gesto muy llamativo que ni mucho menos pudo pasar desapercibido.

Antes de iniciarse la sesión, Hansi Flick se mostró visiblemente contrariado con el estado del terreno de juego del Metropolitano. El técnico alemán, consciente de que el césped tendrá mucho que decir en la eliminatoria, alteró los planes habituales de su equipo y programó el entreno en las instalaciones del estadio rojiblanco para poder comprobar in situ el estado del mismo. Es la tercera vez que visita el estadio colchonero este curso y en las dos anteriores ya sintió que las condiciones estaban lejos de ser óptimas para enarbolar el fútbol que le gusta a su equipo. Y así, tal y como temía, sus sospechas resultaron ciertas.

Muy molesto, llamó al delegado de la UEFA

Nada más pisar el terreno de juego, ya se le vio el gesto torcido. La secuencia reflejó a un Flick muy molesto, palpando con detenimiento ciertos fragmentos del césped y con un gesto visible de contrariedad. Su enfado le llevó incluso a dar la voz de alarma a uno de los delegados de la UEFA, también presente en la banda del Metropolitano.

Con gesto tranquilo y sumamente educado en sus formas, llamó al delegado del organismo continental, le dio la mano y le requirió su atención para comentarle que el césped estaba excesivamente alto y muy seco, señalando alguna que otra zona del campo. Tras esta breve charla, el alemán incluso se agachó para palpar con su mano la hierba y arrancó algunas hebras para inspeccionarlas más minuciosamente.

Tras escuchar las palabras de Flick, el delegado de la UEFA reclamó la atención de un segundo integrante del estamento europeo y se alejó de la escena para tomar nota de su queja.

De esta forma, el entrenador azulgrana quiso dejar constancia de su malestar apenas 24 horas antes de disputarse el trascendental duelo ante el Atlético de Madrid, con el pase a las semifinales de la Champions en juego.

Habrá que esperar hasta las horas previas al partido para comprobar si las quejas de Flick han surtido efecto y y se produce algún tipo de actuación sobre el césped del Metropolitano.

Mal recuerdo de la ida de Copa del Rey

En la eliminatoria de ida de Copa del Rey entre ambos equipos en el Metropolitano, saldada con un 4-0 favorable al Atlético de Madrid, el estado del césped ya jugó un papel protagonista.

En el primer gol colchonero -tanto de Eric García en propia puerta-, Joan García falló en un control aparentemente sencillo porque el balón botó en uno de los baches del césped.

Aquel partido estuvo marcado por numerosas imprecisiones de los azulgranas y continuos resbalones sobre el césped. Dio la sensación de que el terreno de juego no estaba completamente asentado y no era del todo fiable para correr.

Pese a la dura derrota, no hubieron ni quejas ni excusas por el césped, pero Flick y su cuerpo técnico tomaron buena nota del problema y esta vez han querido advertir a los emisarios de la UEFA para que no vuelva a suceder lo mismo.