Las tres sorpresas de la primera convocatoria del año del Atlético de Madrid

Fruto de las bajas que tiene para medirse a la Real Sociedad, Simeone se ha disfrazado de Baltasar para los aficionados colchoneros

Ya vienen los Reyes Magos. En poco más de veinticuatro horas comenzarán a pasearse Gaspar, Melchor y Baltasar por las distintas ciudades de España para repartir ilusión y regalos tanto a grandes como a pequeños. Pero en el Atlético de Madrid se ha adelantado a todos ellos Diego Pablo Simeone. Porque el técnico argentino ha decidido incluir tres sorpresas en su primera convocatoria del año 2026.

No son fichajes, pero sí tres jugadores que gran parte de la parroquia colchonera está deseando ver: Jano Monserrate, Julio Díaz e Iker Luque. Para muchos tres desconocidos hasta la fecha, para los seguidores rojiblancos más expertos tres jóvenes promesas que se han ganado a pulso estar en este viaje a San Sebastián.

Y es que el Atlético de Madrid ha viajado este mismo domingo a tierras donostiarras para medirse a la Real Sociedad y lo ha hecho con la disponibilidad de 20 de sus 22 jugadores del primer equipo, menos Clement Lenglet y Nico González.

De este modo, el preparador colchonero ha decidido incluir a estos tres jugadores del filial para completar la expedición. Jano, que ya hizo la pretemporada con el primer equipo, es un centrocampista ofensivo, Iker Luque es extremo y Julio Díaz actúa como lateral izquierdo en el filial de Primera RFEF que dirige Fernando Torres. Ahora queda por saber si se sentarán todos en el banquillo o no. Todo hace indicar que sí, quedándose en la grada, como es un habitual, uno de los tres porteros.

Lenglet y su periodo de baja

En cuanto a las bajas, Lenglet estará aún un mes más fuera de competición por un esguince de alto grado en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, sufrido el pasado 17 de diciembre, mientras que Nico se pierde la visita a la Real Sociedad y es seria duda para la Supercopa de España por una lesión muscular padecida el 22 de diciembre ante el Girona.

Son las dos ausencias del equipo de Simeone, que dispone de Pablo Barrios y Jan Oblak, tras superar sendas indisposiciones durante la semana, y también de Alexander Sorloth y Julián Alvarez, tras sus respectivas paternidades.

A la vez, Simeone recupera a Álex Baena y José María Giménez, fuera de los últimos cinco encuentros por sendas lesiones musculares sufridas el pasado 2 de diciembre contra el Barcelona. El primero apunta a la titularidad y el segundo se perfila como suplente este domingo en Anoeta.

La convocatoria, al completo, del Atlético de Madrid para medirse a la Real Sociedad

La convocaría está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Nahuel Molina, Marcos Llorente, Julio Díaz, Marc Pubill, José María Giménez, Robin Le Normand, David Hancko y Matteo Ruggeri; los medios Pablo Barrios, Koke Resurrección, Conor Gallagher, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Jano Monserrate y Álex Baena; los extremos Giuliano Simeone e Iker Luque; y los delanteros Julián Alvarez, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Giacomo Raspadori.