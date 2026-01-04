Así queda LaLiga tras la goleada del Real Madrid, las sorprendentes victorias de Girona y Levante, y el empate entre Real Sociedad y Atlético en la jornada 18 de LaLiga

La jornada 18 de LaLiga llega a su fin con grandes sorpresas en los partidos del domingo. El Real Madrid empieza el año con una manita frente al Real Betis, mientras que Levante y Girona, equipos que ocupaban dos de los tres puestos de descenso, se han hecho con la victoria. Por otro lado, el Real Oviedo es nuevo colista y el Atlético empata en Anoeta antes de la Supercopa

Una vez finalizada la jornada 18 en LaLiga, la primera de 2026, tenemos sorpresas en los puestos de descenso, después de que dos de los tres equipos que completaban la zona de peligro, Levante y Girona, obtuvieran importantes victorias frente a Sevilla y Mallorca respectivamente, haciendo que los de Míchel salgan del pozo para introducir al Valencia, mientras que, el Real Oviedo, tras empatar con el Alavés, se convierte en el nuevo colista de Primera división.

Por otro lado, el Real Madrid ahuyenta a los fantasmas antes de la Supercopa de España con una ‘manita’ ante el Real Betis, y el Atlético de Madrid viaja a Arabia con las dudas reflejadas tras su empate ante la Real Sociedad en Anoeta, en el debut de Pellegrino Matarazzo como entrenador ‘txuri-urdin’.

Resumen del domingo en la jornada 18 de LaLiga

Sevilla 0-3 Levante

El colista al inicio de la jornada asaltó el Ramón Sánchez-Pizjuán con contundencia y eficacia. Iker Losada abrió el marcador antes del descanso y Espí puso el segundo en la recta final. Tras un penalti fallado por Isaac Romero, que tampoco pudo anotar el rechace, Carlos Álvarez sentenció a un Sevilla sin acierto y muy cuestionado, que mira al mercador con grandes necesidades ofensivas.

Real Madrid 5-1 Real Betis

El Bernabéu castigó la mala puesta en escena verdiblanca con una goleada liderada por Gonzalo García, autor de un triplete. El Betis reaccionó tarde, tras el 3-0, con un gol de Cucho Hernández, pudiendo tan solo recortar distancias antes de la definitiva ‘manita’ blanca, firmada por Fran García. El Real Madrid de Xabi Alonso llega a la Supercopa tras mostrar una imagen arrolladora.

Mallorca 1-2 Girona

El Girona firmó un partido muy serio en Son Moix, dominando con posesión y eficacia, para salir de los puestos de descenso. Tsygankov abrió el marcador y Vanat amplió de penalti. El gol final de Muriqi desde los once metros no evitó una derrota que deja muy tocado al Mallorca.

Alavés 1-1 Real Oviedo

Reparto de puntos en Mendizorroza en un duelo marcado por la urgencia. Viñas adelantó al Real Oviedo, pero Boyé empató de falta poco después. Dos expulsiones en la recta final para determinar un empate que alivia más al Alavés que a un conjunto carbayón que finaliza la jornada como colista.

Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid

Matarazzo debutó con buenas sensaciones en una Real Sociedad superior por fases. Sorloth adelantó al Atlético, pero Guedes empató cinco minutos después tras una gran contra. Polémica por un gol anulado y reparto de puntos en Anoeta, antes de que los rojiblancos viajen a la Supercopa con serias dudas.

Así queda la clasificación de LaLiga tras finalizar de la jornada 18