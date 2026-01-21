Oblak tras llegar a 100 partido con el Atlético de Madrid en Champions League: "Siempre digo que no estoy para cumplir los partidos, sino para ganar los títulos"

El portero del Atlético de Madrid declaró que "es bonito, pero me gustaría cumplir los 100 partidos con una victoria aquí en Estambul"

El Atlético de Madrid pinchó en Estambul ante el Galatasaray y se lo juega todo en la última jornada. La clasificación a octavos está en juego y desde el club confían en poder lograrla. La contundencia en ataque es el eslabón más débil de un Atlético de Madrid que cuenta con la confianza atrás de Oblak, que ha cumplido 100 partidos en la Champions League defendiendo la portería del Atlético de Madrid. El guardameta, tras el partido, se mostró orgulloso de su hito, aunque "infeliz" por no haber podido conseguir los tres puntos y ganar fuerza de cara a entrar en el top 8 de la Champions Leaue y así firmar el pase a octavos de final.

Jan Oblak sobre cumplir 100 partidos en Champions League con el Atlético de Madrid

"Es bonito, pero me gustaría cumplir los 100 partidos con una victoria aquí en Estambul. Infelizmente no ha podido ser, pero seguro que es una marca bonita. Siempre digo que no estoy para cumplir los partidos, sino para ganar los títulos. Y ojalá lo podamos hacer".

La valoración de Oblak acerca del empate ante el Galatasaray

"Hemos empezado muy bien pero, infelizmente, un gol en propia puerta ha cambiado un poco el rumbo del partido. Pero empezamos bien. Luego ha habido momentos donde no controlamos el partido. Al final, lo hemos controlado, pero han tenido esa última oportunidad que hemos podido salvarla para llevarnos por lo menos un punto. Hemos buscado los tres y no podemos estar contentos con un punto. Al final del partido, cuando hemos atacado nosotros, han tenido una oportunidad buena para marcar, que luego la saca bien Marcos (Llorente). Menos mal que no ha entrado. La semana que viene nos espera otro partido, tenemos que ganar y no sé si va a ser suficiente para estar entre los ocho. Probablemente, muy difícil. Nosotros lo que tenemos que hacer es ganarlo y luego ver la clasificación".

Oblak y la diferencia de goles del Atlético de Madrid respecto a sus rivales

"Lo que hay que hacer es ganar y no pensar en cuántos goles hay que marcar, porque no jugamos contra un equipo que podemos permitirnos eso. Jugamos con un equipo bueno (el Bodo/Glimt), que ellos han ganado al City en casa. Tenemos que ganar y al final se va a ver la clasificación. Ojalá podamos conseguir estos tres puntos y pueda ser suficiente para estar entre los ocho primeros".