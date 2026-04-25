Simeone cuenta con Sorloth para el duelo ante el Athletic Club

El noruego regresa a la convocatoria del Atlético de Madrid mientras que los rumores acerca de su futuro se intensifican

El entrenador del Atlético de Madrid, Simeone, ha colado a Sorloth en la convocatoria del Atlético de Madrid para el duelo ante el Athletic Club. El noruego era la gran duda del cuadro rojiblanco de cara a este duelo después de entrenarse entre algodones durante la semana y perderse el duelo frente al Elche por lesión. La vuelta del delantero centro es la gran noticia de la convocatoria, en la que son baja David Hancko, José María Giménez, Ademola Lookman y Thiago Almada.

En la rueda de prensa previa al choque, Simeone ya dio pistas acerca de la convocatoria y dejó entre ver que Sorloth estaría disponible para medirse al Athletic Club. "Hancko todavía sigue en fase de recuperación. Alexander Sorloth está mejor. Lookman sigue todavía teniendo que esperar, así que menos mal que lo hemos sacado del partido contra el Betis, porque, si no, posiblemente era peor. Pero bueno, no pasa nada", declaró Simeone. El foco estará puesto en el delantero noruego cuyo futuro vuelve a estar en el aire a medida que se va acercando el final de la temporada. Los minutos que Simeone le ofrece le parecen insuficientes y busca alternativas en Europa. Su convocatoria para medirse al Athletic Club, a parte de ser una gran noticia para la enfermería rojiblanca, es otra manera de trazar puentes con el noruego que sigue sin encontrar un hueco fijo en los planes del entrenador argentino.

Las bajas del Atlético de Madrid

Hancko es baja por quinto encuentro seguido por un esguince de tobillo, Giménez se pierde su sexto partido consecutivo por una lesión muscular y Lookman no jugará por segundo choque por unas molestias de la final de la Copa del Rey de hace una semana ante la Real Sociedad en Sevilla. Además, Almada es baja por sanción por su expulsión del pasado miércoles ante el Elche, por lo que se ha quedado fuera de una convocatoria en la que repiten los canteranos Salvador Esquivel, Javi Boñar y Julio Díaz.

La convocatoria del Atlético de Madrid

La convocatoria está compuesta por 22 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas Marc Pubill, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Javi Boñar y Julio Díaz; los medios Marcos Llorente, Obed Vargas, Johnny Cardoso, Rodrigo Mendoza, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Alex Baena; los extremos Giuliano Simeone y Nico González; y los atacantes Alexander Sorloth, Julián Alvarez y Antoine Griezmann.