Dani Olmo le da la razón a Hansi Flick con su decisión en el Metropolitano

El centrocampista del Barcelona fue el elegido para ocupar la posición del '9', siendo la primera opción para el técnico alemán, por delante de Ferran Torres y Lewandowski, que comenzaron en el banquillo el partido frente al Atlético de Madrid

El Barcelona logró una victoria ante el Atlético de Madrid que le permitió ampliar la ventaja en la clasificación con el Real Madrid, que cayó derrotado ante el Mallorca. Además, más allá de actuaciones como la de Rashford en el Metropolitano, uno de los jugadores que también destacó fue Dani Olmo.

El centrocampista de 27 años fue el elegido para la punta de ataque, dejando a Ferran Torres y Lewandowski en el banquillo, y su actuación frente a los de Simeone le dio la razón a Hansi Flick. Entre otros datos, el internacional con España dio la asistencia del primer gol azulgrana.

Dani Olmo, una variante más en el ataque del Barcelona

Hansi Flick volvió a demostrar en el partido ante el Atlético de Madrid la variedad de opciones que tiene en su plantilla. Ante la ausencia de Raphinha, el técnico del Barcelona apostó por Rashford en banda izquierda en el Metropolitano. Sin embargo, la sorpresa llegó con la posición del '9', dónde el entrenador alemán se decantó por Dani Olmo, dejando a jugadores como Ferran Torres y Lewandowski en el banquillo.

Tras ello, Dani Olmo respondió de la mejor manera, repartiendo una asistencia a Rashford, en el que fue el empate en el marcador del Atlético de Madrid - Barcelona. Además, el jugador de 27 años se llevó el premio de jugar los 90 minutos sobre el césped del Metropolitano, lo que podría hacer indicar que será suplente para el duelo del próximo miércoles ante los de Simeone.

Dani Olmo 'se moja' con la polémica del Atlético de Madrid - Barcelona

Por otro lado, Dani Olmo atendió a DAZN tras la finalización del encuentro. El centrocampista del Barcelona fue preguntado por las jugadas polémicas del partido, como la tarjeta roja a Nico González en los últimos compases de la primera parte: "La de Nico la he visto clara, (Lamine) se iba solo".

Además, Dani Olmo valoró la anulación de la expulsión a Gerard Martín, que en un principio había sido expulsado pero Busquets Ferrer cambió su decisión inicial tras revisarlo en el VAR: "No la he visto. Me han dicho que había contacto, pero que llega antes al balón. No creo que sea tan excesiva para una tarjeta roja. Almada estaba caminando a los 10-15 segundos y no le hacía daño. Yo creo que está bien decidido".

Dani Olmo sigue dejando grandes registros en su segunda temporada de azulgrana

Dani Olmo se encuentra en la recta final de su segunda temporada en el Barcelona. El centrocampista de 27 años cayó de pie en el equipo de Hansi Flick, con el que cuenta regularmente. Además, el ex del Leipzig destaca en la faceta goleadora, ya que ha firmado 20 tantos como jugador azulgrana. De esta manera, el internacional con España es el quinto futbolista con más goles con el técnico alemán en el banquillo, empatado con Fermín.

Por otro lado, Dani Olmo ha logrado diez asistencias en sus dos temporadas, hasta el momento, en el Barcelona. Esto le ha hecho recibir la llamada de Luis de la Fuente en diferentes ocasiones para la selección española, dónde viene de tener minutos en los recientes amistosos de 'La Roja' ante Serbia y Egipto. Por ello, el de Terrassa apunta a entrar en la convocatoria del técnico de Haro para el Mundial, ya que se ha convertido un habitual en las últimas listas, clave además en la consecución de la Eurocopa de 2024.