Fermín estará dos semanas de baja y se perderá cuatro partidos clave con el Barcelona

El centrocampista azulgrana sufre una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El diagnóstico fija un tiempo de recuperación aproximado de dos semanas, periodo en el que quedará fuera de los próximos compromisos de Hansi Flick

La mañana en la Ciutat Esportiva dejó un giro inesperado para el cuerpo técnico. Fermín López, que había terminado el partido ante el Chelsea con molestias arrastradas desde el duelo frente al Athletic, no se ejercitó con el grupo este jueves. El jugador llegó pasadas las once y no saltó al césped con sus compañeros. Los servicios médicos optaron por un trabajo específico, señal de que el onubense no estaba en condiciones de completar la sesión.

El FC Barcelona confirmó después, mediante un comunicado médico, el alcance del problema físico. El club informó de que el jugador presenta una lesión en el sóleo de la pierna derecha y comunicó un parte con un tiempo de recuperación estimado. Según el comunicado, "El jugador del primer equipo Fermín López tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas". La previsión sitúa al centrocampista fuera de la dinámica del equipo durante un periodo que coincide con un tramo de calendario exigente.

La baja llega después de que Fermín fuera sustituido en Stamford Bridge en el minuto 61, en un encuentro en el que trató de ayudar al equipo pese a las molestias que venía acumulando. Su ausencia se suma al desgaste que ha marcado los últimos partidos, en los que varias piezas han llegado con carga física acumulada tras un inicio de temporada complejo.

Los partidos que se perderá y el impacto en el centro del campo

El tiempo de recuperación establecido deja al Barça sin Fermín para cuatro encuentros. No estará ante el Alavés, partido en el que puede reaparecer Pedri tras participar de nuevo en el entrenamiento matinal. Tampoco podrá estar disponible en la visita del Atlético de Madrid ni en el duelo ante el Real Betis en LaLiga. A esta lista se suma el compromiso europeo frente al Eintracht de Frankfurt en la Champions League, también dentro del periodo estimado para su baja.

Si se cumplen los plazos previstos por los servicios médicos, el centrocampista podría regresar para el encuentro ante Osasuna, previsto para el 13 de diciembre en el Spotify Camp Nou. El regreso dependerá de la evolución del músculo afectado y de la respuesta a la carga de trabajo progresiva en los días previos.

La ausencia del '16' condiciona las opciones de Flick en la mediapunta. Su baja abre una posibilidad para Dani Olmo, que ha participado en los últimos encuentros en posiciones adaptadas para compensar la ausencia de Pedri en el doble pivote. Con la recuperación del canario y la salida de Fermín, el cuerpo técnico podría reajustar roles en el centro del campo con vistas a mantener estabilidad en una zona clave del equipo.

Una lesión que llega en plena fase de recuperación del grupo

El problema muscular de Fermín supone un freno en pleno proceso de recuperación de efectivos. La noticia llega el mismo día en que Pedri completó sesión, un avance significativo en el objetivo de recuperar peso específico en el centro del campo. Hasta ahora, la enfermería mantenía a jugadores como Gavi y Ter Stegen como bajas de largo recorrido, y la sensación era que el grupo comenzaba a quedar más completo.

En este contexto, la lesión del centrocampista andaluz añade una complicación para las próximas semanas. El futbolista, que ya había asumido un rol relevante en la presión y en la llegada desde segunda línea, deberá detener su progresión para afrontar un proceso de recuperación ajustado al tiempo marcado por el club.

Los próximos partidos exigirán al Barça una gestión de esfuerzos calculada, con la necesidad de ajustar cargas y roles en un equipo que encara un calendario decisivo. La vuelta de Pedri y la ausencia de Fermín obligarán a reorganizar el reparto de minutos en un tramo corto y de alta exigencia.