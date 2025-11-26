El agente de Estevao, André Cury, admite que pudo fichar por el Barcelona: “Los responsables de la secretaría técnica siempre aprobaban el fichaje de Estevao y estuvimos con Deco”

El representante de Estevao, André Cury, recordó que el joven brasileño fue ofrecido varias veces al FC Barcelona, aunque la situación económica del club impidió su fichaje. El extremo, ahora asentado en el Chelsea, mantiene un vínculo afectivo con la entidad azulgrana pese a haber elegido Inglaterra para dar el salto a Europa

La irrupción de Estevao Willian en la élite europea tuvo un nuevo capítulo durante la reciente victoria del Chelsea frente al FC Barcelona por 3-0. Con apenas 18 años, el extremo brasileño se convirtió en el principal foco del encuentro y volvió a poner sobre la mesa la historia de cómo el club azulgrana estuvo cerca de su fichaje en varias ocasiones. Su representante, André Cury, repasó en la Cadena SER los intentos frustrados de llevar al futbolista al Camp Nou, así como el vínculo emocional que mantiene con la entidad catalana.

Cury aseguró que la operación nunca fue posible por razones económicas, a pesar del visto bueno interno. Durante la entrevista, explicó que el jugador conserva una conexión especial con el Barça y que, en su momento, la dirección deportiva avaló repetidamente la incorporación del entonces talento emergente del Palmeiras.

Un seguimiento prolongado y una oportunidad perdida

El agente desveló que su relación con el club azulgrana incluía un interés constante por parte de los responsables técnicos. Según relató, “tiene un cariño especial para el Barça”, recordando que lo ofreció en numerosas ocasiones pero que la situación financiera impedía la operación. En esa misma línea, añadió que “ahora Estevao tiene 5 años de contrato, está disfrutando en el Chelsea, pero tiene un cariño especial por el Barça”, subrayando que el entorno del jugador siempre vio con buenos ojos una posible aventura en Barcelona.

Cury profundizó incluso en la cronología del seguimiento que se realizó desde la secretaría técnica. Señaló que “los responsables de la secretaría técnica siempre aprobaban el fichaje de Estevao y estuvimos con Deco, pero él estaba ligado porque la economía no permitía hacer un fichaje de futuro”. Además, recordó que empezó a elaborar informes del joven en 2018, cuando apenas era un niño con proyección extraordinaria. “En 2018 empecé a hacer informes de Estevao. En 2019, llevé a Abidal a Brasil para mirar un partido suyo y ya se veía cuando tenía 11 años que ya era diferente y que quería ser un Balón de Oro”, relató.

Un talento que sedujo a Europa antes de cumplir la mayoría de edad

La magnitud del interés por el brasileño quedó patente con la inversión del Chelsea en 2024, superando los 40 millones de euros para adelantarse a otros gigantes europeos. Era una cifra inasumible para el Barça, que además tenía a Lamine Yamal emergiendo con fuerza en una posición similar. Pese a ello, Cury defendió la compatibilidad de ambos perfiles y evocó las parejas ofensivas de gran impacto. “Piensa en la dupla Neymar y Messi, es mejor que sólo tener a Messi o sólo tener a Neymar”, afirmó en la entrevista.

El rápido crecimiento de Estevao ha reafirmado esa visión. En su primera temporada con Enzo Maresca suma ya cinco goles y una asistencia en 17 partidos, números que confirman el acierto del Chelsea al apostar por él incluso antes de su debut profesional completo. El impacto ha sido tal que en Inglaterra se subraya que la expulsión de Ronald Araújo en el duelo contra el Barça condicionó el desarrollo del choque, pero no el brillo del extremo, cuyo desparpajo llamó la atención del público menos familiarizado con la Premier League.