Laporta denuncia a Víctor Font por romper la jornada de reflexión y la candidatura rival responde con otra queja

La candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona denunció ante la Junta Electoral varias actuaciones de Víctor Font durante la jornada de reflexión, mientras que el equipo del empresario respondió con otra denuncia por presunto uso de recursos del club. El Barça ha emitido un aviso público recordando el reglamento electoral justo antes de que los socios acudan a las urnas

La tensión en las elecciones a la presidencia del FC Barcelona ha alcanzado su punto máximo en las horas previas a la votación. La candidatura de Joan Laporta, bajo el lema Defensem el Barça, ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral del club contra la candidatura de Víctor Font por presuntas acciones de campaña durante la jornada de reflexión.

Según adelantó SER Catalunya, la queja se basa en dos actuaciones concretas atribuidas al equipo de Font: el envío de un correo electrónico dirigido a socios del club y la publicación de mensajes en redes sociales en pleno día de reflexión, una jornada tradicionalmente dedicada al silencio antes de las votaciones.

El episodio ha generado un nuevo capítulo de confrontación entre ambos aspirantes a la presidencia del club azulgrana en una campaña marcada por constantes reproches.

El correo que ha desencadenado la denuncia

Pero el detonante de la polémica ha sido un mensaje enviado a socios del club en el que se animaba a participar en las elecciones.

En el correo se incluía el siguiente mensaje: “Nosotros queremos un Barça mejor. Sólo depende de ti. Mañana, vota”. El mensaje estaba encabezado por la imagen de marca de la candidatura Nosaltres, liderada por Víctor Font. Además, en redes sociales el propio candidato publicó un mensaje similar acompañado del añadido “no faltes”.

Desde la candidatura de Laporta consideran que estas comunicaciones constituyen una vulneración del espíritu de la jornada de reflexión, destinada a evitar cualquier actividad de campaña antes del día de votación.

La respuesta de la candidatura de Víctor Font

Pero el equipo de Font no tardó en reaccionar a las acusaciones. La candidatura Nosaltres difundió un comunicado defendiendo que sus acciones no tenían carácter partidista. Según explicaron, el correo enviado se limitaba a su propia base de datos y tenía como objetivo facilitar información logística para los socios.

En su comunicado señalaron: “La comunicación que hemos hecho ha estado dirigida a nuestra base de datos y no contiene información partidista. Simplemente anima a participar y ofrece toda la información necesaria para que los votantes sepan horarios, puntos de votación, direcciones y teléfonos de interés”. La candidatura insistió en que su intención era fomentar la participación en las elecciones.

Una contra denuncia contra Laporta

Pero la respuesta de Font fue más allá de una simple explicación. La candidatura también anunció la presentación de una denuncia ante la Junta Electoral contra el equipo de Joan Laporta.

Entre los motivos señalados figura la publicación de una entrevista a Maria Elena Fort, integrante de la candidatura Defensem el Barça, aparecida este mismo sábado en un diario deportivo.

Además, el equipo de Font acusa a la candidatura de Laporta de haber utilizado recursos, instalaciones e imágenes del club durante la campaña electoral.

En el comunicado, la candidatura Nosaltres solicita que la Junta Electoral actúe con “rigor e imparcialidad” para garantizar la igualdad entre aspirantes.

Una campaña electoral llena de enfrentamientos

Pero este episodio no es un hecho aislado. La campaña electoral del FC Barcelona ha estado marcada por fuertes enfrentamientos entre las candidaturas. Durante las últimas semanas se han sucedido acusaciones cruzadas sobre distintos aspectos del proyecto deportivo y económico del club.

Víctor Font llegó a insinuar durante la campaña que él “no llevaría el Barça en la cartera”, mientras que Joan Laporta respondió acusando a su rival de “jugar sucio” y de difundir informaciones falsas, entre ellas la supuesta intención de convertir el club en una sociedad anónima deportiva.

Los debates también han girado en torno a asuntos como el proyecto del nuevo Spotify Camp Nou, la gestión de Barça Vision, el futuro del Nou Palau Blaugrana o las decisiones deportivas relacionadas con jugadores como Lionel Messi o Erling Haaland.

El Barça interviene y recuerda el reglamento

Pero la escalada de acusaciones obligó finalmente al propio FC Barcelona a intervenir públicamente. El club emitió un comunicado recordando a todas las candidaturas las normas del proceso electoral.

En el texto se advertía que cualquier acto de campaña o publicidad realizado durante la jornada de reflexión supone “una falta de respeto a los socios y socias” y un incumplimiento del artículo 52 de los estatutos del club. La institución pidió a todas las partes que respeten el reglamento hasta el cierre de las votaciones.

Las elecciones se celebrarán en las próximas horas y decidirán quién dirigirá el FC Barcelona en un momento clave para el futuro deportivo y económico del club. La participación de los socios y el resultado final marcarán el rumbo de la entidad en los próximos años.