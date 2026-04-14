Las opciones de Marc Bernal de jugar contra el Atlético de Madrid el partido de Champions

Las palabras de Hansi Flick apuntaron a que el mediocentro del Barcelona se quedaría en el banquillo en el encuentro ante los de Simeone en el Metropolitano. Tras el entrenamiento en el feudo colchonero, las sensaciones parecen ser las mismas

El Barcelona visita hoy al Atlético de Madrid en el Metropolitano, en el encuentro correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League. Para ello, Hansi Flick deberá definir un once titular de garantías para poder darle la vuelta al 0-2 de la ida y clasificarse a la siguiente ronda.

En este sentido, una de las dudas es la presencia de Marc Bernal, que entró en la convocatoria, fue uno más en el entrenamiento de ayer en el Metropolitano, pero todo apunta a que no podrá jugar un minuto en el día de hoy por la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo.

Hansi Flick anticipa los presagios con Marc Bernal

De esta manera, Hansi Flick valoró, en la rueda de prensa previa al partido contra el Atlético de Madrid, las sensaciones con De Jong y Marc Benrnal: "Con Frenkie de Jong bastante mejor que con Marc Bernal, ya veremos hoy. Pero yo creo que va a ser complicado. Con Frenkie de Jong, bueno, también podría ser titular. Ya veremos lo que decidimos. Todavía no lo hemos decidido, pero ya lo haremos".

Cabe recordar que Marc Bernal sufrió un esguince de su tobillo izquierdo en el encuentro ante el Atlético de Madrid del pasado cuatro de abril, lo que le ha hecho no poder jugar frente a los de Simeone en el duelo de ida de la Champions ni en el de LaLiga ante el Espanyol. Tras todo ello, todo parece indicar que el centrocampista de 18 años seguirá siendo baja y recuperándose totalmente de las molestias que todavía puede tener.

Las informaciones confirman las sospechas con Marc Bernal

Además, el Diario Sport ha explicado que el cuerpo técnico del Barcelona considera que Marc Bernal no está en condiciones de competir, por lo que tiene muy pocas opciones de vestirse de corto en el decisivo encuentro de UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. La exigencia será máxima en un partido en el que los de Hansi Flick van por debajo en el marcador y necesitarán remontar en el Metropolitano.

Sin embargo, la buena noticia es el regreso de Frenkie de Jong, que ya tuvo casi diez minutos en el partido del pasado sábado ante el Espanyol. El holandés, como apuntó Hansi Flick, está incluso para comenzar de inicio y podría ser titular junto a un fijo como Pedri en el centro del campo. Cabe recordar que el jugador de 28 años venía de una lesión que sufrió a finales de febrero, siendo un duro palo para el Barcelona.

Las posibilidades de Hansi Flick para el centro del campo del Barcelona

Por ello, Hansi Flick deberá tomar decisiones importantes, como son la de los jugadores que acompañarán a Pedri en la medular en el duelo del Metropolitano. Además, Lamine Yamal es otro de los fijos en el once titular, que, tal y como pasó en el choque de ida, podría estar situado junto a Lewandowski y Rashford en la parcela ofensiva.

No cabe duda que el técnico del Barcelona deberá elegir un once para ir al ataque y lograr, como mínimo, dos goles. En cualquier caso, Fermín es otro de los jugadores que apunta a la alineación titular contra el Atlético de Madrid, por su constante presencia en el área y capacidad goleadora. La duda estaría en Dani Olmo, dependiendo de si Hansi Flick, que ayer habló en la sala de prensa del Metropolitano, opta por la figura de Rashford o sitúa al internacional con España en banda izquierda.