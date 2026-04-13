Hansi Flick cree en la remontada de Champions League ante el Atlético de Madrid: "Sea como sea, va a ser increíble"

El técnico alemán del cuadro culé compareció este lunes en la rueda de prensa previa al choque ante los colchoneros y apostó por "un rendimiento fuerte" como primer paso para meterse en semifinales

El Barcelona tratará de que el partido de este próximo martes sea uno de los grabado en oro en la historia del conjunto culé en la Champions League. El Barcelona llega con un 0-2 adverso y tendrá que arriesgar desde el primer momento para tener oportunidades reales de meterse en las semifinales de la Champions League. Hansi Flick habló este mismo lunes sobre el encuentro ante un Atlético de Madrid que el técnico alemán calificó de "muy fuerte".

Hansi Flick fue claro y comentó que el Barcelona necesita un rendimiento fuerte como primer paso para que luego lleguen los goles que necesita: "Lo primero, tenemos que dar el primer paso, que es mañana. Nos tenemos que centrar en un rendimiento fuerte, no tanto en el resultado. Cuando jugamos bien, ahí es cuando empezamos a marcar goles".

La diferencia con el Atlético de Madrid del Barcelona de Flick

Hansi Flick también demostró que ha estudiado muy bien el partido de ida y marcó como determinante el aprovechar las oportunidades para llevarse la eliminatoria: "Va a ser diferente pero, sea como sea, va a ser increíble. Los aficionados ya lo saben, es necesario que lo sepan. Es posible, ¿por qué no? Obviamente, estamos jugando contra un Atleti muy fuerte. Entonces, necesitamos un rendimiento muy fuerte también. Tenemos que utilizar todas las oportunidades que tengamos porque, como visteis en el último partido, es la diferencia entre ellos y nosotros".

El sistema del Barcelona y la titularidad de Lamine Yamal

Flick, que compareció junto a Lamine Yamal, dejó claro que está contento con el rendimiento del internacional español y apostó también por el grupo por encima de las individualidades: "Yo creo que Lamine ha rendido durante los últimos partidos, estoy muy contento con él. Lo que le he dicho es que él tiene que hacer lo que él hace mejor. Tenemos que tener muchas opciones de cara a lo que pueda pasar y tenemos que jugar como un equipo. Eso es lo más importante para mañana. A mí no me importa el aspecto individual, el equipo es lo más importante. Los partidos se deciden por un momento. Esperemos que caiga de nuestro lado mañana".

El alemán comentó que aunque no considera el partido como una final, quiere ganar: "No es una final, pero me gustaría ganarlo. Es lo que queremos hacer, creemos en ello y estamos 100% centrados en ello".

La conexión de los jugadores del Barcelona con la afición

Tras vencer el Barcelona al Espanyol, un grupo de varios jugadores se acercó a una de las gradas del Spotify Camp Nou para cantar junto a los aficionados. Flick recordó esa conexión para hablar del aspecto emocional del encuentro ante el Atlético de Madrid: "Yo creo que la mentalidad y la actitud son muy importantes. Lo que puedo ver es que mi equipo, como dije en el postpartido del Espanyol, tiene unas conexiones increíbles con los aficionados. Esto lo vemos esta temporada y tiene un efecto muy positivo para el equipo porque, de cara a mañana, todas las acciones serán importantes. Tenemos que creer, saber que lo podemos lograr. Siento que el equipo está en ese camino. Tenemos que ser valientes. Tenemos la calidad y en partidos como este, normalmente somos mejores".

Por último, Flick insistió en el equipo cuando fue cuestionado sobre si le preocupa el tener que remontar siempre marcando tantos goles: "No, no me preocupa. Yo lo que quiero es jugar buen fútbol. Sabemos que podemos defender mucho mejor, pero se trata del equipo. Todos en el equipo tienen que estar conectados, tenemos que defender como una unidad. Sin balón, es muy importante gestionar los espacios y hacerlos más pequeños. Cuando tenemos el balón, es nuestra forma de jugar al fútbol. Se trata de ser mejores y de poder marcar goles".