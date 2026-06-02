Aitor Ruibal prioriza "curarse bien" y reconoce lo que se perderá por su lesión: "Antes somos personas"

Intervenido el 15 mayo de su problema crónico, el comodín bético reconoce que ha sufrido dolor en la primera fase de la recuperación y establece un plazo aproximado para su vuelta, prudente pero algo más optimista que en pronósticos anteriores

El pasado 15 de mayo Aitor Ruibal pasó por el quirófano para ser intervenido de una lesión crónica en el menisco externo de la rodilla derecha que arrastra desde hace un largo tiempo y que le ha causado un inmenso dolor en la temporada recién terminada. Días atrás, el catalán compartía sus sensaciones tras la operación y se conocía que los plazos de su recuperación podrían obligarle a perderse el arranque de la temporada, si bien el futbolista es más optimista.

Así las cosas, wste martes, el comodín de Pellegrini ha explicado cómo lleva la recuperación, ha detallado los plazos de las diferentes fases de su puesta a punto, ahora, lógicamente en su punto de partida, y ha reconocido que este problema físico lo sufre desde mucho tiempo atrás.

Aitor Ruibal, sincero: "Desde febrero he estado muy mal"

"En realidad han sido tres años con ese problema, pues seguí un tratamiento conservador que fue bien y me ha permitido estos años poder competir al máximo nivel, pero sí que es verdad que desde febrero ya he estado bastante mal, con mucho dolor y tenía que tomar una decisión. Intenté aguantar hasta el final, hasta tener el objetivo cumplido y luego aprovechar mis vacaciones para poder volver a tope", señaló en los medios oficiales, donde le hicieron referencia a que desde fuera era inimaginable pensar que estuviera jugando con dolor.

"Igual desde fuera no se podía ver lo que pasaba, pero bueno, sí que es verdad que dejo de jugar un poco más al final. Mi calidad de entrenamiento también baja bastante y eso hace el rendimiento no sea el mismo, tal vez no se haya notado, pero yo sí que lo he notado bastante estos tres últimos meses", apuntó el canterano, que reconoció que le está costando superar esta primera fase de la recuperación .

El calvario de la primera semana de recuperación

"Ahora estoy en la primera fase. Las primeras cuatro o seis semanas son bastante lentas, porque no puedo cargar con el pie derecho, no puedo apoyar, y entonces se hace bastante lento. Ya hace una semana que he empezado la rehabilitación, hace dos que me operé, y todo va despacio. La primera semana tenía mucho dolor, he dormido muy poco, pero sí que es verdad que día a día voy viendo un poquito ahí ya la luz, hay más movilidad y cada día hago un poquito más", señaló Ruibal, que está deseando que llegue la segunda fase.

"Ya puedo flexionar un poco la pierna. Cuando ya pase esa primera fase de cuatro semanas, que ya pueda empezar a apoyar un poquito y a ser un poquito más independiente, todo será menos pesado", explicó Aitor Ruibal, que cuestionado por el hecho de poder jugar la Champions en la 26/27, indicó que lo primero es curarse bien.

Prioriza "curarse bien" y admite que no estará para la pretemporada

"Para mí es un orgullo tremendo, es algo que jamás hubiese imaginado y menos con el Real Betis. Tengo muchísimas ganas, pero me tengo que curar bien, porque al final no solo somos futbolistas, somos personas y a la larga quiero poder jugar con mi hijo a la pelota y se me estaba haciendo imposible ya el arrodillarme, hacer cosas en el día a día", reconoció el polivalente futbolista, que tiene claro que, como mínimo, no estará para el inicio de la pretemporada.

"Espero estar lo antes posible. Seguramente me pierda el inicio de la pretemporada, pero bueno, no es problema, intentaré llegar lo mejor posible cuando pueda", apuntó Ruibal, que no esconde su deseo de disputar la máxima competición europea.

"Tengo muchas ganas de escuchar ese himno en el Estadio La Cartuja y disfrutar esa competición tan bonita. Es la mejor competición, así que estamos entre los mejores y soy uno de los mejores. Me da igual a qué campo ir, cualquier campo de los grandes me gusta, ese será un espectáculo. Vamos a competir también como jabatos", afirmó.